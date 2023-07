Nija Gerdej postavila slovenski rekord

Slovenska plavalka Nija Gerdej je uvodni dan mladinskega evropskega prvenstva v Beogradu v polfinalu na 50 m hrbtno osvojila 10. mesto, s časom 29,05 sekunde pa poskrbela za nov absolutni in mladinski državni rekord. Za finalom je zaostala dve desetinki sekunde, so sporočili s Plavalne zveze Slovenije.

Na mladinskem evropskem prvenstvu v plavanju sodeluje 583 plavalk in plavalcev iz 40 držav, med njimi slovenska sedmerica, štiri plavalke in trije plavalci: Nija Gerdej, Hana Nayja Jukić, Hana Sekuti in Zara Podržavnik ter Nik Peterlin, Matic Bizjak Jambrović in Arne Furlan Štular.

"Cilji so osebni rekordi," je s prizorišča sporočil Gorazd Podržavnik, selektor plavalnih reprezentanc.