Neverjetna Američanka spet buri domišljijo #video

Posnetek, ki ga je miniaturna Američanka s 30 kolajnami s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger pred dobrim tednom dni objavila na Twitterju, je resda dolg le štiri sekunde, a je zaradi svoje brutalne zahtevnosti do zdaj zabeležil že več kot 2,4 milijona ogledov.

Gre za element dvakratni premet jurčenko, ki ga po poročanju ameriškega časnika Washington Post do zdaj ni izvedla še nobena telovadka na svetu, ga pa izvajajo telovadci.

Element je dobil ime po Nataliji Jurčenko, svetovni prvakinji iz nekdanje Sovjetske zveze, ki je na preskoku blestela v začetku 80. let prejšnjega stoletja. Klasični jurčenko je precej pogosto izvajan element, medtem ko se dvakratnega jurčenka lotevajo le redki.

Ko si boste pogledali posnetek pristanka Simone Biles v bazen pene, vam bo jasno, zakaj. Če ne bi imela zadostnih višine in rotacije, da bi skok končala na nogah, bi zagotovo tvegala poškodbo glave ali vratu.

Cilj Simone Biles na OI v Tokiu je nov naslov olimpijske prvakinje v mnogoboju:

Glede na to, da je Bilesova, ki jo imajo mnogi za najboljšo telovadko vseh časov, poleg posnetka dopisala letnico 2020 in ji dodala par oči in vprašaj, daje slutiti, da morda resno razmišlja o tem, da bi skok izvajala na tekmovanjih, kjer pa dodatne varnostnega ventila, kot je na treningu bazen s peno, zagotovo ni.

Washinton Post sicer poroča, da Američanka o tem, da bi skok izvedla na olimpijskih igrah v Tokiu, najbrž resno ne razmišlja, je pa že s potencialom, ki ga pokaže v videu, ponovno odprla diskusijo o njeni dominaciji v športu.

Ameriška telovadka McKayla Maroney je dvakratni jurčenko v pokrčeni različici nekoč izvajala na treningu, a ji je trenerka prepovedala, da bi prvino izvajala še kdaj. Foto: Getty Images

Za kako nevaren element gre, je pred leti z deljenjem anekdote s treninga lepo povzela McKayla Maroney, članica ameriške reprezentacije v gimnastiki, ki je leta 2012 v Londonu osvojila zlato odličje v ekipni konkurenci.

Med pogovorom za gimnastički podcast GymCastic leta 2016 je namreč dejala, da je nekoč na treningu izvajala pokrčeni jurčenko, kar je lažja različica dvojnega jurčenka, a ji je trenerka Martha Karolyi ob tem zabičala, naj česa takega ne stori nikoli več.

Glavni problem elementa dvojni jurčenko je po besedah Maroneyeve v tem, da si med samo izvedbo elementa ne moreš premisliti, ne moreš se kar ustaviti, če začudiš, da nekaj ni v redu.

Kdo je Simone Biles?

Foto: Getty Images Dvaindvajsetletna Simone Biles je najbolj vroče ime športne gimnastike.

Olimpijska prvakinja v gimnastiki Mary Lou Retton jo je označila za najboljšo gimnastičarko vseh časov in ni jih veliko, ki se s tem ne bi strinjali.

Vedno nasmejana in dobro razpoložena Bilesova je samo na svetovnih prvenstvih do zdaj osvojila že 25 kolajn in prehitela dozdajšnjega rekorderja Vitalija Šerba, ki se lahko pohvali s 23.

Še kot najstnica je pri 19 letih zablestela na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer je osvojila kar štiri zlate medalje.

Najboljša je bila v posamičnem in ekipnem mnogoboju, na preskoku in parterju, medtem ko je na gredi osvojila bron.

Lani je v Stuttgartu še petič postala svetovna prvakinja v mnogoboju (2013–1015, 2018–2019) in na parterju, je pa tudi trikratna svetovna prvakinja na gredi (2014–2015, 2019) in dvakratna svetovna prvakinja na preskoku (2013–2016, 2018–2019).

Skupaj je na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah osvojila 30 odličij, kar jo na lestvici največkrat nagrajenih telovadcev vseh časov uvršča na tretje mesto, za vodilnim Šerbo (33 kolajn) in drugouvrščeno Lariso Latynino (832 odličij). Bilesova ima v svoji vitrini tudi dve prestižni nagradi lauresu za najboljšo športnico na svetu, po njej je poimenovanih več telovadnih prvin.

V enem od intervjujev je priznala, da je večino časa v bolečinah in da njeno telo počasi razpada, vendar bo zdržala še do olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu. To bodo njene zadnje igre pod petimi krogi, saj bi jo sicer vedno spremljal občutek, da bi lahko dosegla še več. Ob slovesu od olimpijskih iger, sanjah vsakega športnika, bo stara komaj 23 let.