Neporažene Slovenke v finalu olimpijskih kvalifikacij

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na kvalifikacijskem turnirju v Daliju v kitajski provinci Junan odigrala četrto tekmo in dosegla četrto zmago. Varovanke selektorja Simona Božiča so bile s 3:0 v nizih boljše od Irana. S to zmago si je Slovenija že zagotovila nastop v sredinem finalu turnirja.

Slovenska ekipa, ki jo sestavljajo Jana Ferjan, Saša Kotnik, Mira Jakin, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur, Valentyna Brik in kapetanka Lena Gabršček, je bila tudi tokrat, tako kot dan prej proti Japonkam, zelo zanesljiva. V izenačenem obračunu (22, 20 in 24) je ugnala hitri in agilni Iran. A je imela Slovenija vedno pripravljen odgovor na iranski izziv.

"To je bila naša najtežja tekma na tem turnirju. Odigrali smo proti zelo kakovostni ekipi Irana. Končni izid bi bil lahko tudi obraten. So pa dekleta pokazale pravi značaj in najboljšo igro na tem turnirju," je selektor Simon Božič pohvalil svoje varovanke. Slovenke so uvodoma ugnale Nemčijo s 3:1, nato so bile s 3:2 boljše od Ukrajine, proti Japonski in Iranu niso izgubile niza.

Slovenija bo v ponedeljek igrala še s Tajsko, ki je že zapravila možnosti za paraolimpijsko vozovnico, nato jo v torek čaka Kitajska, ki se je že uvrstila na paraolimpijski turnir v Parizu.

Slovenija je z nizom štirih zmag zanesljivo napredovala v odločilni del. V finalu se bosta merili najboljši reprezentanci prvega dela turnirja. Zmagovalke turnirja si bodo priborile paraolimpijsko vozovnico. Za še drugo prosto mesto v finalu se bodo borile Nemčija, Ukrajina in Iran.

Kitajska gosti zadnji kvalifikacijski turnir, na katerem bo na voljo zadnje prosto mesto za nastop na letošnjem paraolimpijskem turnirju v Parizu. Slovenske odbojkarice sede so na paraolimpijskih igrah doslej nastopile trikrat.