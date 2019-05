Wilder bombardiral tekmeca in ga za nov naslov "uspaval" z nokavtom

Wilder je v Barclays Center Areni še enkrat dokazal, da ima eno najnevarnejših desnic v boksarskem svetu. Od prvega gonga je bombardiral tekmeca z udarci, usoden pa je bil zadetek v brado 43 sekund pred koncem uvodne runde.

"Ko sem ga prvič udaril z desno roko, se je spremenila njegova telesna govorica. Po toliko dvobojih z različnimi tekmeci to prepoznaš. Vedel sem, da je vse bolj počasen in da se odpira," je recept za zmago razložil Wilder.

Kako je Wilder nokavtiral Breazeala:

