Naša najboljša kajakašica bo drugič postala mamica

Špela Ponomarenko Janić je lani navduševala z izjemnimi rezultati, saj je na devetih tekmovanjih osvojila kar devet medalj. Zdaj je nekoliko presenetljivo naznanila, da je še drugič noseča in da v letošnji sezoni ne bo tekmovala. Njena velika želja je, da se znova vrne na tekmovališča in med najboljše kajakašice.

Špela Ponomarenko Janić s svojim sinom Adamom. Foto: Osebni arhiv

"V Avstraliji sem vse treninge delala normalno. Pravzaprav še zdaj treniram, samo tiste maksimalne treninge izpustim … Načrtujem pa, da bi se prihodnje leto vrnila. Mislim, da bi lahko bilo celo lažje. Prvič ne veš natančno, kaj lahko delaš in česa ne ter kaj lahko pričakuješ," je uvodoma povedala primorska kajakašica, ki ima rok natanko na svoj rojstni dan.

Bo Špela v tem času pogrešala tekmovanja? "Mislim, da niti ne. Ko sem bila noseča z Adamom (njen prvi sin, op. p.), mi je ustrezalo, da sem imela prosto. Zdi se mi, da ko si starejši, potrebuješ nekaj počitka zaradi tekmovalnega stresa. Takrat mi je to ustrezalo, nato pa sem pokazala, da sem lahko še boljša. Upam, da bo tudi v drugo tako," je še povedala Špela, ki poudarja, da bo imela Slovenija kljub njeni odsotnosti močno ekipo.

Žensko ekipo bosta namreč tvorili Mia Medeved in Anja Osterman. Zadnja je že lani pokazala, da se ja razvila v vrhunsko tekmovalko, potem ko je skupaj s Špelo osvojila medalje na največjih tekmovanjih.

Špela Ponomarenko Janić je lani izjemne uspehe dosegala z Anjo Osterman. Foto: Nina Jelenc

Konec tedna bodo v Zagrebu izbirne tekme

V Zagrebu bosta v soboto in nedeljo izbirni tekmovanji za uvrstitev v slovensko reprezentanco, ki bo nastopala na največjih tekmah sezone, torej svetovnih pokalih ter evropskih in svetovnih prvenstvih za člane, mlajše člane in mladince. Na Jarunu bodo izvedli tekmovanja na 200-, 500- in 1000-metrski razdalji za mladince, mlajše člane in člane. V soboto so predvidena tekmovanja na 500 in 1000 metrov, v nedeljo pa še vse preizkušnje na 200 metrov ter finalni tekmi članov in mladincev na 500 metrov.

Poleg sprinterjev na mirnih vodah tekmovanja ta konec tedna čakajo tudi slalomiste in spustaše. Spustaški tekmovanji, evropski pokal v sprintu na divjih vodah ter ICF ranking tekmo v klasičnem spustu bo gostila Banjaluka, zelo močno slalomsko tekmovanje s številčno slovensko udeležbo pa se obeta v Liptovskem Mikulašu na Slovaškem. Prizorišče letošnjega svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah bo gostilo 34. mednarodno slalomsko tekmovanje Liptov.