Namiznoteniška zveza Slovenije ima novega predsednika

Na izredni volilni skupščini je predstavnike klubov najbolj prepričal Tomaž Kralj, nekdanji igralec in predsednik NTK Krka iz Novega mesta. Novi predsednik v zadnjih letih tudi zelo uspešni direktor turnirja WTT Contender, ki je bil lani v Novi Gorici.

"Vsekakor moramo več narediti za prepoznavnost namiznega tenisa"

"Vedno je izziv sprejeti takšen položaj, vendar poznam delovanje kluba, malo manj delovanje zveze, s katerim se bom bolj podrobno seznanil v prihodnjih dneh. Želja je, da bi se v namiznem tenisu govorilo o lepih zadevah, s katerimi se lahko pohvalimo. V prvi vrsti so to uspehi Darka Jorgića in tudi druge zadeve, ki se dogajajo po klubih. Že na tej skupščini je bilo nekaj predlogov, o katerih smo razpravljali. Vsekakor moramo več narediti za prepoznavnost namiznega tenisa, narediti sodoben namiznoteniški center v Ljubljani, imeti pogostejša izobraževanja…," je ob prevzemu predsedniškega mesta dejal Kralj. Njegova najožja sodelavca bosta Robert Smodiš in Borut Miklič.

Tretji predsednik iz NTK Krka

Zanimivo je, da je Kralj že tretji predsednik NTZS, ki prihaja iz NTK Krka. Prvi je bil mag. Janez Pezelj, ki je bil njen predsednik od leta 1993 do 1997, drugi pa mag. Marjan Hribar, ki je bil prvi mož slovenskega namiznega tenisa od leta 2009 in vmes z manjšimi prekinitvami vse do novembra lani, ko je odstopil.