Nepričakovano hiter konec za Darka Jorgića

Hrastničan, deseti nosilec, je dvoboj proti kvalifikantu, ki je v kvalifikacijah izločil odličnega Šveda Kristiana Karlssona, odlično začel, prva dva niza je dobil z 11:7. A nato je prišlo do preobrata. Romun se je razigral, prevzel pobudo in tri nize dobil z rezultati 11:6, 11:8 in 11:8.

"Prva dva niza sem igral dobro, nisem delal napak, veliko točk dobil na svoj servis. Po zaostanku dveh nizov je Chirita dvignil raven svoje igre, sam pa sem še vedno igral vse enako, nisem nič spremenil v svoji igri. On se je navadil na to in je začel igrati bolj agresivno. Odigral je eno svojih boljših tekem do zdaj, se pa vidi, da ko prideš iz kvalifikacij, si že v ritmu. Zdaj je, kar je. Na srečo v Singapurju nisem nič branil že od lani, ko sem tudi zelo hitro izpadel. Očitno mi Singapur ne ustreza. Zdaj se bom moral pripraviti na evropski TOP 16 v Montreuxu, kjer branim prvo mesto," je po nepričakovanem porazu dejal Jorgić.

V kvalifikacijah je nastopil tudi Deni Kožul, tudi on je izgubil svoj prvi dvoboj, premagal ga je Hrvat Andrej Gačina.