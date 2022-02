Najboljša športna oblačila so zasnovana tako, da je vadba v njih udobna #video

Oblačila, ki jih nosite med vadbo, so enako pomembna kot ustrezni športni copati. Oblačila namreč opravljajo različne funkcije in pomembno je, da izberete vadbeno opravo, ki vas pri gibanju ne bo ovirala, hkrati pa bo iz materialov, ki omogočajo odvajanje vlage in dihanje.

Oblačila za vadbo fitnesa niso v prvem planu, kot je to na primer pri smučanju ali plezanju, so pa vsekakor pomemben element udobne vadbe, saj zagotavljajo neovirano gibanje, hitro se sušijo ter so iz trpežnih, naprednih materialov. Inovativna oblačila so nekaj, kar aktivni posamezniki potrebujemo za različne oblike vadbe.

Pomembna je izbira športnih oblačil in obutve za vadbo, ki jo nameravate izvajati. Izdelke preizkusite, da se vam primerno prilegajo. Foto: Ana Kovač

Najboljša oprema za vadbo vas bo dodatno motivirala

Športna oblačila in obutev so pomemben del opreme, ki hkrati zmanjšajo tveganje za morebitne poškodbe, uravnavajo temperaturo in odvajanje vlage med treningom ter pri tem omogočajo neovirano gibanje.

Čeprav so športna oblačila lahko modna, je njihov glavni namen, da so zasnovana za čim večje udobje pri gibanju. Pajkice in športne majice so narejene iz funkcionalnih materialov, ki podpirajo vadbo. Tkanine, ki jih uporabljajo za izdelavo športnih oblačil, telesu zagotavljajo večjo prožnost in odzivnost, se hitro sušijo in odvajajo odvečno vlago. S tem pa v največji meri pomagajo pri udobni in uspešni vadbi.





Preverite ponudbo športnih oblačil v prodajalnah Intersport. Kakovostna športna oblačila za vadbo fitnesa boste našli v prodajalnah Intersport. Z vsemi možnostmi, ki so na voljo pri izbiri športnih oblačil, se za vsakogar nekaj najde. Ker je oprema za vadbo postala modna, boste med njimi našli tudi barve in vzorce, ki ustrezajo vašemu slogu. Razpoložljivi stili olajšajo iskanje nečesa, v čemer se počutite udobno in samozavestno, da se fitnes vadbe tudi doma lahko vsakič lotite z navdušenjem.

Oblačila za trening zanjo – udobje in podpora pri intenzivnih treningih

Za telesno vadbo fitnesa izberite udobna oblačila, ki omogočajo pravilno in udobno izvajanje vaj. Udobneje ko se boste v športnih oblačilih počutili, večja je verjetnost, da boste tudi trening izvedli pravilno in ga želeli nadaljevati.

Osebna trenerka Martina Tarle pravi, da je prav, da se tudi za domači trening preoblečete v aktivna športna oblačila, saj vam bo to pomagalo dvigniti motivacijo in vas bo pripravilo na dober trening. Pri tem upoštevajte, da majica ni preširoka, da vam ob vadbi ne bo lezla čez glavo ali ramena. Pajkice vam pomagajo, da lahko neovirano vadite, ne da bi vas pri gibanju karkoli oviralo in vam kam lezlo. Omogočajo vam, da ne glede na položaj pri vadbi vaše telo ostane pokrito. Tako boste nemoteno izvajali globoke počepe, trebušnjake, skakali s kolebnico, ne da bi si pri tem morali popravljati hlače, ker so vam zlezle. Njihova raztegljiva oblika, ki se optimalno prilega, daje občutek druge kože. In čeprav se tesno prilegajo telesu, vas prav pri nobenem gibu ne omejujejo. Nošenje pravega para pajkic lahko da motivacijo, ki jo potrebujete za vadbo, in hkrati pomagajo, da ste tudi med vadbo videti odlično.

Oblačila za trening morajo biti udobna, le tako boste lahko osredotočeni na glavno dejavnost – fitnes vadbo. Foto: Ana Kovač

Pri ženskah je izjemnega pomena modrček, ki mora dati dovolj dobro podporo za intenzivne skoke. Kakovostni športni modrčki so zasnovani tako, da se tesno prilegajo zgornjemu delu trupa, držijo prsi na mestu in v veliki meri preprečujejo njihovo poskakovanje med vadbo. Navadni modrčki tega ne zagotavljajo in lahko povzročijo napetosti ali tiščanje na določenih delih. V prodajalnah s športno opremo najdete različne oblike in barve športnih modrčkov, ki so tudi modno oblikovani. Zaradi enostavnosti slačenja in oblačenja ter njihove udobnosti ni nujno, da so tovrstni modrčki omejeni le na vadbo.

Športno perilo je izdelano iz posebnega materiala, po zaslugi katerega boste med vadbo vedno suhi. Foto: Ana Kovač

Oblačila za trening zanj – zračnost in ultimativno udobje

"Oblačila iz aktivnih materialov se hitro sušijo, so trpežna in nas podpirajo pri gibanju," glavne prednosti športnih oblačil predstavi kineziolog Luka Hren.

Za vsak šport in vadbo, ki jo izberete, obstajajo priporočila glede oblačenja. Tudi za vadbo fitnesa morate torej kupiti posebno opremo. Ta ima kar nekaj prednosti v primerjavi z navadno bombažno majico. Če izberete športna oblačila iz funkcionalnih materialov, boste doživeli neprimerljivo udobje. Pomagala vam bodo tako pri izvajanju raztezanja kot pri dvigovanju težkih uteži. Tovrstni materiali olajšajo gibanje in preprečujejo draženje kože. Športna oblačila v nobenem primeru ne bodo motila vaše vadbe, zato se boste lahko osredotočili le na bistveno nalogo in vadili po najboljših močeh. Izbira oblačil, ki omogočajo celoten obseg gibanja, je izjemno pomembna, zato pri izbiri oblačil za fitnes bodite pozorni tudi na krojenje in se raje odločite za brezšivna oblačila, ki ne bodo dražila vaše kože.

Športne majice so izdelane iz prijetnih materialov, ki ne ovirajo treninga. Foto: Ana Kovač

Športni copati za fitnes morajo dati dober oprijem na gladkih površinah

Pomemben del opreme so tudi športni copati. Ne glede na to, ali tečete ali dvigujete uteži, vaša stopala med vadbo delajo trdo, zato je pomembno, da jih zaščitite pred udarci in jim zagotovite stabilnost. "Športni copati za fitnes so načeloma lahki, oblečeni v zračno tkanino in opremljeni s tehnologijami za blaženje na ključnih delih," poudarja Martina Tarle. Le takšni namreč zagotavljajo oporo pri gibanju v vseh smereh ali vsaj lateralno podporo. "So zelo trpežni in imajo podplat, ki dobro razporedi našo težo od roba do roba podplata," pa dodaja Luka Hren.

Pomembno je, da trening začnemo s primernimi copati za fitnes. Blaženje, podpora in udobje nog so ključnega pomena za boljše in varnejše treninge. Foto: Ana Kovač

Le z ustreznimi športnimi copati bo vadba fitnesa popolnoma brezskrbna. Zaradi posebnega profila podplata, ki je prilagojen gladkim površinam v dvorani, tovrstni športni copati zagotavljajo kar se da dober oprijem, hkrati pa večjo stabilnost ob hitrih spremembah smeri gibanja.