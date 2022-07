Naja Pinterič peta najboljša na svetu v ekstremnem slalomu

SP V SLALOMU DO 23 LET

Zadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Ivrei je prinesel preizkušnje v ekstremnem slalomu. Slovenske barve je zastopalo devet predstavnikov. Naja Pinterič je bila med mladinkami peta, mlajša člana Tine Kancler in Eva Alina Hočevar pa sta zasedla 13. mesti.

Naja Pinterič je bila tista, ki je v preizkušnjah ekstremnega slaloma pokazala največ iznajdljivosti izmed vseh slovenskih predstavnikov. Bila je zelo blizu boja za odličja, saj je prišla vse do polfinala, kjer pa sta bili v njeni skupini nato boljši Španka Malen Gutierrez in Nemka Charlotte Wild, ki sta napredovali v finale. Naja je na koncu zasedla peto mesto.

Naslova svetovne mladinske prvakinje se je veselila Američanka Evy Leibfarth, ki je enak naslov osvojila že v sezoni 2019, lani pa je bila v ekstremnem slalomu bronasta na članskem svetovnem prvenstvu.

V konkurenci kajakašev do 23 let se je do četrtfinala prebil Tine Kancler, ki je pred tremi leti v Krakovu na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane že osvojil kolajno v ekstremnem slalomu. Prav tako v četrtfinalu je s svojimi nastopi zaključila Eva Alina Hočevar, ki je tekmovala v konkurenci kajakašic do 23 let.

Do tekem na izločanje med kajakaši mladinci je prišel še Jakob Šavli, ki je prav tako naredil napako in zgrešil vrata ter bil v prvi izločilni fazi v svoji skupini četrti. S tem je ostal brez napredovanja v četrtfinale. Bil je 29.

Mladince in mlajše člane letos čaka še eno prvenstvo, in sicer evropsko prvenstvo, ki bo avgusta v Čeških Budejovicah.