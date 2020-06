Nadaljevanje prvenstva v okrnjeni zasedbi

Zaradi težav z dvoranami in treningov sta bili v osmem krogu prve moške lige neodigrani tekmi na Muti in v Lučah, prav tako pa v 17. krogu prve ženske lige ni bilo tekme med drugouvrščeno Ljubljano in Preserjami.

"Do zdaj naši igralci niso mogli narediti niti enega treninga, saj treniramo v šolski telovadnici, ki je zaprta, tako da ne bomo mogli gostiti gostov iz Mengša, prava tako ne bomo mogli nadaljevati prvenstva," je sporočil Damjan Cvetko, predsednik Xiom Mute, s podobnimi težavami pa se soočajo tudi v Savinji, ki bi morala v Lučah igrati z Arrigonijem.

Pred prekinitvijo državnega prvenstva je bil Xiom Muta na drugem mestu z enim porazom, kolikor jih je imel tudi Fužinar Inter Diskont, medtem ko so bili Savinjčani šesti.

S sezono so končali tudi v do zdaj drugouvrščeni Ljubljani, kajti varovanke Boruta Verna niso opravile niti enega treninga, v strahu pred poškodbami pa so se v klubu odločili, da ne bodo nadaljevali prvenstva. V okrnjenem 17. krogu je tako do najhitrejše zmage prišel vodilni Arrigoni, ki je na Jesenicah slavil s 5:0. Za aktualne državne prvakinje sta po dve zmagi vpisali Jana Ludvik in Urška Čokelj, eno pa reprezentantka Lea Paulin.

