Na Soči v Solkanu evropski prvenstvi mladih upov

Soške brzice v Solkanu bodo do konca meseca gostile dve pomembni tekmi - evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah in evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. V Solkanu tako pričakujejo okrog 500 sodelujočih tekmovalcev iz več kot 30 držav, med njimi bo okrog deset slovenskih tekmovalcev.

Med 19. in 22. avgustom bo potekalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane do 23 let, med 25. in 28. avgustom pa še evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane.

Klasične preizkušnje v spustu se bodo zaključile v Pevmskem parku v sosednji Italiji, kar daje tekmovanju tudi čezmejno noto.

"Reprezentančno ekipo še sestavljamo, temu sta bili namenjeni tudi izbirni tekmi, ki sta potekali minuli konec tedna," je na današnji novinarski konferenci povedal reprezentančni trener mladincev in mlajših članov v kajaku in kanuju na divjih vodah Uroš Kodelja.

"Pričakujemo vsaj tri medalje"

"Glede na izbirne tekme, svetovno prvenstvo in celotno prvenstvo, lahko pričakujemo kar nekaj uspehov, vsaj tri medalje med posamezniki in mogoče tri med ekipnimi nastopi. To se nekje pričakovani dosegi našega kluba in tudi slovenske reprezentance," je o željah in pričakovanjih pred evropskima prvenstvoma napovedal Kodelja.

Ekipe so nekoliko drugačne, kot so bile še v letošnjem svetovnem prvenstvu, zato bodo morali po Kodeljevih besedah še nekoliko potrenirati.

Predvsem pa si želijo kajakaški tekmi približati ljudem, je izpostavil predsednik Kajak kluba Soške elektrarne (KKSE) Nova Gorica Ivan Zagožen.

Nadaljevanje čezmejnega goriškega projekta

"Nadaljujemo začeto zgodbo. Z umeščanjem velikih športnih prireditev, kot so bile dirka po Italiji in dirka po Sloveniji, smo samo pokazali našo veliko željo, drznost in odločenost, da ta naš čezmejni goriški prostor umestimo na pomemben športno-turistični zemljevid. Smo na dobri poti, da ta potencial izkoristimo še bolj," pa je povedal novogoriški podžupan Simon Rosič. Številke namreč kažejo, da se ob velikih športnih dogodkih precej dvigne število nočitev na obeh straneh državne meje.

Na današnji novinarski konferenci sta sodelovala tudi udeleženca pravkar minulih olimpijskih iger v Tokiu, kanuistka Alja Kozorog iz domačega kluba in zlati kanuist Benjamin Savšek.