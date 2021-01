Na masters v Doho le trije slovenski judoisti

Najboljši judoisti sveta so se zbrali v Dohi, kjer se bo v ponedeljek začel masters. To bo prva mednarodna tekma novega leta. Na tatamije bo stopilo 400 tekmovalcev iz 70 držav sveta, med njimi tudi trojica slovenskih judoistov, ki še lovi normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, so sporočili iz slovenske zveze.

Kot prva Slovenka bo v ponedeljek na tatamije v Katarju stopila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov. V prvem krogu se bo pomerila z Milico Nikolić iz Srbije, s katero sta stari znanki. Štangarjeva napoveduje solidno formo, saj so se meje v zadnjem obdobju vendarle nekoliko odprle in je lahko odšla na priprave na Portugalsko in v Ukrajino.

"Glede na treninge v Ukrajini lahko rečem, da se mi borba počasi izboljšuje, a realno bom potrebovala še kar veliko borb s primernimi, dobrimi sparingi na treningih in kakšnim nizom tekmovanj. Kondicijsko in fizično pa se počutim dobro pripravljena," je pred odhodom na Arabski polotok povedala Ljubljančanka.

Andreja Leški bo na delu drugi dan mastersa. Foto: Ana Kovač

Drugi dan tekmovanja bo na blazinah v Dohi po dolgem času spet Andreja Leški, ki se bo za kolajne borila v kategoriji do 63 kg. Uvodoma se bo pomerila z Alžirko Amino Belkadi.

Leškijeva se vrača po poškodbi in za tekme še ni optimalno pripravljena. Tudi na treningih ni šlo vse po željah. "Ni bilo preprosto. Trener se je za nekaj časa vrnil k družini v Uzbekistan, zato smo z ekipo morali trenirati pod drugim vodstvom, tako da je bilo spet veliko prilagajanja, kar mi ne ustreza preveč," je povedala Koprčanka, ki trenira v Ljubljani, boljšo formo pa napoveduje za februarski grand slam v Tel Avivu.

Vito Dragič bo edini Slovenec v Dohi. Foto: Sportida

Kot edini Slovenec v moških kategorijah bo za Slovenijo nastopil Vito Dragič v odprti kategoriji zadnji dan prvenstva. V svojem uvodnem dvoboju se bo pomeril z Ukrajincem Jakivom Hamo.

