V bavarsko prestolnico 13 slovenskih strelcev

Bavarska prestolnica München bo med 26. in 30. majem gostila najboljše strelce in strelke na svetu z zračnim in malokalibrskim orožjem. Na tradicionalnem prizorišču za svetovni pokal bo nastopilo 13 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk, največ možnosti za odmeven izid pa ima Živa Dvoršak.

Ljubljanska strelka je v zadnjih letih predvsem vroča v kraljevski strelski disciplini - malokalibrska puška trojni položaj, kar je dokazala na letošnjih uvodnih tekmah v Indiji in na Kitajskem. V New Delhiju je osvojila šesto mesto, v Pekingu pa jo je krog ločil do razstreljevanja za veliki finale.

Poleg Dvoršakove bodo v Münchnu nastopile tudi Klavdija Jerovšek, Urška Kuharič in Katarina Fevžer (vse zračna puška in MK trojni položaj), Sonja Benčina (zračna puška), Denis Bola Ujčič (pištola 25 m) in Jagoda Tkalec (pištola 25 in zračna pištola), v moški konkurenci pa Rajmond Debevec, Robert Markoja in Erik Kandare (vsi MK puška trojni položaj), Peter Tkalec (hitrostrelna pištola 25 m), Jože Čeper (zračna in pištola 25 m) ter Nejc Klopčič (zračna puška).

Spored tekem v Münchnu: - nedelja, 26. maj:

zračna puška, ženske - ponedeljek, 27. maj:

MK puška trojni položaj, moški

zračna pištola, moški

pištola 25 m, ženske - torek, 28. maj:

zračna puška, moški - sreda, 29. maj:

MK puška trojni položaj, ženske

zračna pištola, ženske

hitrostrelna pištola 25 m, moški - četrtek, 30. maj:

mešana ekipna tekma z zračno puško

mešana ekipna tekma z zračno pištolo

