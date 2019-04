Dvoršakova za las ob finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelka Živa Dvoršak se je v zadnjih letih izoblikovala v eno najboljših tekmovalk na svetu v disciplini malokalibrska puška trojni položaj, kar je dokazala tudi na današnji tekmi za svetovni pokal v Pekingu. Ljubljančanko so malenkosti ločile do preboja v veliki finale, na koncu je v kitajski prestolnici zasedla enajsto mesto.

Ljubljančanka je v kraljevski strelski disciplini zadela 1172 krogov, za uvrstitev v finale osmih najboljših strelk pa ji je zmanjkal en krog. Šestouvrščena z letošnje uvodne tekme svetovnega pokala v indijskem New Delhiju je na današnji tekmi v klečečem in ležečem položaju zadela po 394, v stoječem pa 384 krogov.

V kvalifikacijah je bila najboljša Korejka Sang Hee Bae z 1178 krogi, v velikem finalu pa je vse zasenčila Hrvatica Snježana Pejčić. Tekmovalka z Reke je zadela 464,0 kroga, druga je bila Baejeva s 459,5, tretja pa Norvežanka Jeanette Hegg Duestad s 447,1 kroga.

Dvoršakova je na tukajšnjem olimpijskem strelišču v Pekingu nastopila tudi na tekmi z zračno puško ter osvojila 27. mesto. Na tekmi sta nastopili še dve Slovenki: Urška Kuharič je zasedla 23., Klavdija Jerovšek pa 35. mesto.

Rajmond Debevec, edini slovenski predstavnik v Pekingu, se prek eliminacijske tekme z malokalibrsko puško v trojnem položaju ni prebil na glavno tekmo.

Tretja letošnja tekma za svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem bo med 24. in 31. majem v Münchnu, četrta pa med 26. avgustom in 3. septembrom v Rio de Janeiru.