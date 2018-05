Mrakova in Macarolova prevzeli vodstvo na evropskem prvenstvu

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta v morju pred bolgarskim Burgasom z vrhunskim jadranjem prevzeli vodstvo v skupnem seštevku evropskega prvenstva v olimpijskem dvosedu 470.

Na Črnem morju v Bolgariji so organizatorji danes znova izpeljali vse tri predvidene plove. Slovenki Tina Mrak in Veronika Macarol sta danes jadrali izjemno, zabeležili dve drugi ter eno prvo mesto ter zasluženo prevzeli vodstvo v skupnem seštevku. Današnji dober rezultat je bila za Slovenki zelo pomemben, saj do konca evropskega prvenstva ostajata le še sredina dva plova, v četrtek pa se bo deset najboljših posadk v regati za odličja pomerilo za stopničke in naslove najboljših evropskih jadralk in jadralcev.

Sreda bo zelo pomembna

"Danes smo imeli ponovno res lepe pogoje, v prvi regati je bilo nekoliko več vetra, do 17 vozlov, popoldne pa je počasi slabel, nekje do 13 vozlov. Današnji dan je bil za naju odličen, vse tri regate sva zelo dobro odjadrali, starti so bili zelo dobri, na prvo bojo sva prihajali vedno v ospredju in potem je bila cela regata toliko bolj enostavna, pa tudi nisva naredili veliko napak. Trenutno sva na skupnem prvem mestu, vendar sva s točkami kar blizu ostalim posadkam, tako da bo tudi jutrišnji dan zelo pomemben, na sporedu imamo dve regati in morava čim boljše odjadrati, da prideva s čim večjo prednostjo v regato za medalje," je po današnjem dnevu dejala Veronika Macarol.

"Da, danes je bil res zelo pomemben dan, že zjutraj se je veter okrepil in mislim, da sva šli kar motivirani že v prvo regato, od tu naprej pa se je dan res odlično razvil. Jadrali sva tako kot znava, bili na čistem, odlično odvozili tudi krme, kjer sva naredili največjo razliko v primerjavi s konkurenco in res sva lahko zadovoljni z današnjim prikazanim jadranjem," pa je dejala Tina Mrak.

Na drugem mestu sta doslej vodilni Izraelki Gil Cohen in Noa Lasyr, ki zaostajata dve točki (39), tretji pa britanski jadralki Amy Seabright in Anna Carpenter (49).