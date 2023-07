Ministrstvo športnim trenerjem zagotovilo višje plače

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sprejelo spremembe pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni. S spremembo pravilnika je zvišalo izhodiščno plačo strokovno izobraženih delavcev v športu oziroma trenerjev za tri plačne razrede, in sicer na 38. plačni razred, so sporočili z ministrstva.

Nacionalne panožne športne šole so se soočale z velikim pomanjkanjem kadra. Poleg tega pa so se sorodna delovna mesta s področja vzgoje in izobraževanja v vmesnem času umestila v višje plačne razrede. Glede na to je bilo po mnenju ministrstva treba tudi delovno mesto trenerja ponovno ovrednotiti.

S spremembo pravilnika je ministrstvo dvignilo izhodiščno plačo, na katero so vezane plače strokovno izobraženih delavcev v športu oziroma trenerjev. Delež sofinanciranja iz javnih sredstev (80 odstotkov vrednosti plačnega razreda) ter delež sofinanciranja, ki ga zagotavlja nacionalna panožna športna zveza (20), se ne spreminja.

Na ta način ministrstvo prispeva k bolj kakovostnim programom na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport, ter k izboljšanju statusa strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol, so prepričani na ministrstvu.

Ministrstvo bo za sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol zagotovilo dodatnih 27.000 evrov za sofinanciranje plač 116 trenerjev, ki bodo od spremembe pravilnika dalje prejemali plačo v višini najmanj 1964,17 evra bruto.