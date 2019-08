Slalomisti uspešno prek kvalifikacijskega sita

Kot prvi so se na progo v Nemčiji podali kanuisti. Vsi trije slovenski reprezentanti so svojo uvodno nalogo, uvrstitev v polfinale, opravili že s prvo vožnjo. Na petem mestu je kvalifikacije namreč končal Benjamin Savšek, ki je za vodilnim Nemcem Siderisom Tasiadisom zaostal za 3,21 sekunde. Luka Božič je ciljno linijo prečkal kot osmi, Anže Berčič pa je bil v kvalifikacijah 15. Tasiadis je bil brez prave konkurence, saj je drugouvrščeni Slovak Alexander Slafkovsky zaostal za 2,35 sekunde, tretji pa je bil Španec Miquel Trave, z 2,71 sekunde zaostanka.

Med kajakaši je bil najhitrejši Slovenec Peter Kauzer, ki je zasedel šesto mesto, z zaostankom natanko sekunde in pol za Čehom Jirijem Prskavcem, ki je zmagal v tokratnih kvalifikacijah. Na drugo mesto je priveslal Avstralec Lucien Delfour, na tretje pa Američan Michal Smolen, ki je za Prskavcem zaostal za 78 stotink sekunde. S prvim nastopom se je v drugo fazo tekmovanja prebil tudi Martin Srabotnik, ki je bil 22. Niko Testen je bil po prvi vožnji 39., zato je šel na progo še v drugo in tam dosegel četrti čas ter se tako tudi on uvrstil v nedeljski polfinale. V drugi vožnji so bili pred njim uvrščeni Francoz Boris Neveu, Slovak Jakub Grigar in Španec David Llorente.

Hočevarjeva v polfinale s kajakom in kanujem

V ženski konkurenci je uspešno nastopila najmlajša članica reprezentance Eva Alina Hočevar. Najprej si je namreč priveslala nastop v polfinalu med kajakašicami, nato pa še med kanuistkami. V kanuju je imela enajsti čas prve vožnje in tako brez težav prišla do nedeljskega polfinala, v kajaku pa je bila po prvi vožnji sicer 41., a je bila v drugo sedma in tudi tu napredovala v polfinale.

Eva Alina Hočevar je napredovala v kajaku in kanuju. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

V kajaku je že s prvim nastopom svojo današnjo nalogo opravila Eva Terčelj, ki je imela deveti čas. Ajdi Novak se je zalomilo, saj je bila v prvi vožnji z 52 kazenskimi sekundami 45., v drugi vožnji pa je imela 15. čas. Najhitrejša je bila Nemka Ricarda Funk, druga je bila Avstralka Jessica Fox, tretja pa Poljakinja Natalia Pacierpnik.

Kot že omenjeno, je v polfinale med kanuistkami prišla Eva Alina Hočevar, ki pa bo tudi edina Slovenka v nedeljskem delu tekmovanja. Alja Kozorg je namreč imela 25. in 14. čas kvalifikacij, Lea Novak pa je bila 39. in 12. V kvalifikacijah je zmagala Jessica Fox, pred Nemko Andreo Herzog in Avstrijko Nadine Weratschnig.V soboto polfinale in finale čaka kanuiste in kajakašice, kjer bodo slovenske barve zastopali Benjamin Savšek, Luka Božič, Anže Berčič, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar.

