Manny Pacquiao pri 40 letih znova svetovni velterski prvak

Izkušeni Filipinec, ki velja za enega najbolje plačanih športnikov vseh časov z osvojenimi nagradami v vrednosti skoraj 200 milijonov evrov, je do zmage proti 10 let mlajšemu nasprotniku prišel po točkah po 12 razburljivih rundah.

Dvoboj je bolj ali manj nadzoroval od samega začetka, Thurmana za hip tudi spravil na tla že v prvi rundi, na koncu pa sta mu zmago s 115:112 prisodila dva sodnika, tretji pa je bil s 113:114 za Američana.

Manny Pacquiao wins the WBA World Welterweight Title at 40 years old and hands Keith Thurman his first pro loss!#PacquiaoThurman pic.twitter.com/KFrZAifoLZ