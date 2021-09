Filipinska boksarska legenda odlaga rokavice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manny Pacquiao, filipinska boksarska legenda in na volitvah leta 2022 kandidat za predsednika Filipinov, je uradno sporočil, da po bleščeči 26-letni karieri v ringu odlaga rokavice.

"Težko sprejmem, da se je moja boksarska kariera končala, da sem slišal zadnji zvon. Opustitev športa, ki me je rešil iz revščine, je bila najtežja odločitev v mojem življenju," je v videosporočilu na družbenih omrežjih dejal 42-letni Manny Pacquiao, ki so bo odslej povsem posvetil politiki, saj namerava zamenjati predsednika Rodriga Duterteja. S politiko se ukvarja že nekaj časa, trenutno je senator v zgornjem domu filipinskega parlamenta.

Odločitev je eden najboljših boksarjev vseh časov, ki je že pri 14 letih opustil šolanje in prodajal hrano na ulici, sprejel nekaj tednov po tem, ko je, kot se je izkazalo, izgubil svoj zadnji profesionalni dvoboj, in sicer proti Kubancu Yordenisu Ugasu v Las Vegasu. Kariero je končal z 62 zmagami, osmimi porazi in dvema neodločenima izidoma.

Pacquiao, oče petih otrok, se je zahvalil svojim milijonom oboževalcev po vsem svetu in se posebej poklonil svojemu dolgoletnemu trenerju Freddieju Roachu, ki ga je opisal kot "mojo družino, brata in prijatelja".

Svetovni prvak v kar osmih težnostnih kategorijah

Filipinec je bil prvi boksar v zgodovini, ki je naslov svetovnega prvaka osvojil v kar osmih težnostnih kategorijah. Nazadnje je bil prvak leta 2019 v velterski kategoriji.