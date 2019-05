Dvoboj, ki ga ne gre zamuditi: Pacquiao s Thurmanom za velterski naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kraj borbe med 40-letnim Pacquiaom, nosilcem rednega naslova svetovnega prvaka WBA v velterski kategoriji, in deset let mlajšim Thurmanom, ki je trenutno lastnik "super svetovnega naslova", prvorazrednega naslova WBA v tej kategoriji, še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oba boksarja sta se nazadnje borila januarja, ko je Thurman obdržal svoj naslov z zmago nad Josesitom Lopezom, Pacquiao pa je premagal Adriena Bronerja in s tem zabeležil drugo zmago po kontroverznem porazu z Avstralcem Jeffom Hornom julija 2017.

Filipinec, ki je v svoji karieri osvojil svetovne naslov v osmih kategorijah in zabeležil 61 zmag, sedem neodločenih izidov in dva poraza z 39 nokavti, je ob dolgi boksarski karieri, s katero je postal eden najbolje plačanih športnikov vseh časov, v Filipinih kot član senata aktiven v politiki, v domovini pa se je med 2014 in 2017 poklicno ukvarjal tudi s košarko.

