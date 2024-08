Luka Potočar in Sara Čopar s tretjim dosežkom v finale težavnosti

V ženski konkurenci, kjer od Slovenk na EP manjkata Janja Garnbret in Mia Krampl, je v polfinalu edina do vrha preplezala Italijanka Laura Rogora. Francozinja Helene Janicot je zmogla do 50. oprimka, tretjeuvrščena Čopar pa je polfinalni nastop sklenila pri 46. oprimku.

"Vrhunsko. Zelo sem vesela in v bistvu presenečena, ker iskreno nisem pričakovala takega rezultata. Smer mi je ugajala, lahko sem se borila in dala vse od sebe. Bila sem mirna, osredotočena. Plezanje mi je dobro uspelo in ponosna sem na prikazano v polfinalu. V finalu upam na še eno tako smer, da bom lahko mirna in ne živčna, da bom lahko uživala," je v izjavi za Planinsko zvezo Slovenije dejala Čopar.

Devetnajstletnica pa ne bo edina slovenska predstavnica v finalu. Z osmim mestom se je med elito prebila tudi 24-letna Skušek, ki je kot tri preostale tekmovalke od petega mesta naprej prišla do oprimka 38+.

Dve Slovenki sta obstali v polfinalu. Vita Lukan (33) je zasedla 17. mesto, tik za njo se je na 18. uvrstila Lucija Tarkuš (31+).

Sara Čopar Foto: Grega Valančič

Ženski finale bo na sporedu ob 20. uri, eno uro kasneje bodo nastopili še moški.

Ob 21.00 še finale moških

Med osmerico najboljših bo Luka Potočar, ki je prav tako kot Čopar zasedel tretje mesto. V smeri je prišel do oprimka 35+ in zaostal le za Francozom Samom Avezoujem (39+) in domačinom Jonasom Utellijem (36+).

"Na sredini so se začeli fizično zahtevni gibi. Vesel sem, da sem brez večjih težav in porabe energije prišel čez te dele. To je bila dobra popotnica za drugi del smeri. Dal sem vse od sebe, ni bilo večjih napak. Končno sem v finalu, četudi ne gre za svetovni pokal, ampak evropsko prvenstvo," je v izjavi za Planinsko zvezo Slovenije dejal 22-letni Jeseničan.

Potočar je nazadnje v finalu težavnosti nastopil pred skoraj natanko letom dni v svetovnem pokalu v domačem Kopru, ko je bil osmi. "Vedel sem, da če plezam dobro in dobro začnem smer, je lahko rezultat dober. V finalu bom šel na vse ali nič, potem pa bomo videli, kako bo," je še dodal najboljši slovenski tekmovalec v težavnosti.

V polfinalu so nastopili še trije Slovenci, a bili prekratki za nastop med najboljšo osmerico. Lovro Črep (19+) je bil v zahtevni smeri 17., 21. mesto pa sta si delila Martin Bergant in Milan Preskar (oba 16+).

