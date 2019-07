Lowry do prve zmage na največjih golfskih turnirjih

Lowry, sicer 33. igralec sveta, je bil vse od četrtka v ospredju, odločilni korak k naslovu pa je naredil v soboto, ko si je priigral zajetno prednost pred zasledovalci. Odigral je kar osem udarcev pod parom in si na 148. OP Velike Britanije priigral štiri udarce prednosti pred Angležem Tommyjem Fleetwoodom. Po 54 luknjah je imel -16 oziroma najnižji izid po treh dneh v zgodovini The Opna.

Danes sta oba vodilna - na igrišču so vladale težke razmere z dežjem in vetrom - odigrala slabše, a dovolj zanesljivo, da sta zadržala prvo in drugo mesto. Lowry je bil doslej na The Opnu najboljši z delitvijo devetega mesta, na "majorjih" pa je bil doslej najuspešnejši na US Opnu, ko si je delil drugo mesto.

Lowry, ki bo po novem na 17. mestu na svetovni lestvici, je sicer drugi Irec z zmago na "majorju", pred njim je to uspelo Padraigu Harringtonu, ki je dobil OP Britanije 2007 in 2008 ter prvenstvo USPGA 2008.

Foto: Reuters

"Zagotovo me tukaj ne bi bilo brez njih. Moje družine, očeta in matere. Toliko sta žrtvovala zame in zato sem zelo srečen, da jima lahko dam tole lovoriko," je povedal čustveni Lowry.

Tokrat drugouvrščeni Fleetwood je turnir končal z -9, tretje mesto si je s sedmimi udarci pod parom priigral Američan Tony Finau, četrto mesto pa sta si z -6 delila Anglež Lee Westwood in Američan Brooks Koepka.

Branilec naslova Italijan Francesco Molinari, ki se je komajda prebil v rez, je z dobrim današnjim igranjem (-5) na koncu delil enajsto mesto (-3). Slabo pa sta se odrezala domači favorit Rory McIlroy in ameriški zvezdnik Tiger Woods, ki sta zaradi slabih iger morala odnehati že po polovici turnirja.

Nagradni sklad tega je znašal 10,75 milijona dolarjev. Zmagovalcu je pripadlo 1,93 milijona.

Preberite še: