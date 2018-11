Konec je: Norvežan po rekordni bitki ubranil naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Magnus Carlsen je v Londonu ubranil naslov svetovnega prvaka v šahu. V dodatnih partijah je premagal ameriškega izzivalca Fabiana Caruano s 3:0 in ohranil naslov, ki ga je prvič osvojil leta 2013 ter ga nato ubranil še v letih 2014 in 2016.

Pred tem sta v vseh dvanajstih rednih partijah šahista remizirala in tako osvojila po šest točk in prvaka so tako dale dodatne partije s še večjimi omejitvami časa kot doslej.

Denarni sklad dvoboja na kolidžu Holborn v britanski prestolnici v višini milijona evrov se zato ni delil v razmerju 60:40 v prid zmagovalca, saj se dvoboj ni končal v rednem delu. Ker sta igrala dodatne partije je Carlsen dobil 55 odstotkov, preostalo pa Caruana.

Absolutni svetovni prvaki:

Wilhelm Steinitz (Avstrija/1886 - 1894)

Emanuel Lasker (Nemčija/1894 - 1921)

Jose Raul Capablanca (Kuba/1921 - 1927)

Aleksander Aljehin (Rusija/1927 - 1935 ter 1937 - 1946)

Max Euwe (Nizozemska/1935 - 1937)

Mihail Botinik (SZ/1948 - 1957, 1958 - 1960, 1961 - 1963)

Vasilij Smislov (SZ/1957 - 1958)

Mihail Talj (SZ/1960 - 1961)

Tigran Petrosjan (SZ/1963 - 1969)

Boris Spaski (SZ/1969 - 1972)

Robert Fischer (ZDA/1972 - 1975)

Anatolij Karpov (SZ/1975 - 1985)

Gari Kasparov (SZ/Rusija/1985 - 1993)

Vladimir Kramnik (Rusija/2000 - 2007)

Viswanathan Anand (Indija/2007 - 2013)

Magnus Carlsen (Norveška(2013 -) * svetovni prvaki FIDE med letoma 1993 in 2006:

Anatolij Karpov (Rusija/1993 - 1999)

Aleksander Halifman (Rusija/1999 - 2000)

Viswanathan Anand (Indija/2000 - 2002)

Ruslan Ponomarjov (Ukrajina/2002 - 2004)

Rustam Kasimdžanov (Uzbekistan/2004 - 2005)

Veselin Topalov (Bolgarija/2005 - 2006); * svetovna prvaka združenja PCA med letoma 1993 in 2006:

Gari Kasparov (Rusija/1993 - 2000)

Vladimir Kramnik (Rusija/2000 - 2006).

Preberite še: