Ljubitelji golfa boste prišli na svoj račun

Golf se bo na TV-zaslone vrnil 17. maja s spektakularnim dobrodelnim nastopom štirih najboljših igralcev na svetu. Številka ena svetovnega golfa Rory McIlroy iz Severne Irske in peti s svetovne lestvice, Američan Dustin Johnson, se bosta na Floridi pomerila z Američanoma Rickiejem Flowlerjem in Matthewom Wolffom.

Dvoboj bodo prenašale vse televizijske postaje, ki že sicer prenašajo golfske turnirje, PGA Tour, NBC Sports in Sky Sports, partija pa bo seveda potekala pod strogimi higienskimi omejitvami in brez prisotnosti gledalcev.

To bo prvi golfski dogodek, ki ga bodo televizije prenašale v živo od začetka pandemije novega koronavirusa. Zaradi nje so prestavljeni trije od štirih velikih turnirjev, odprto prvenstvo Velike Britanije oziroma The Open, ki bi moral biti sredi julija, pa je odpovedan. Masters v Augusti je prestavljen na november, prvenstvo PGA bo avgusta, US Open pa septembra.

"Veselimo se vrnitve golfa v živo in možnosti, da se z zbiranjem sredstev oddolžimo zdravstvenim delavcem, ki v teh časih rešujejo naša življenja," je dejal komisar serije PGA Jay Monahan.

"Verjamem, da se bodo golfski navdušenci po vsem svetu z navdušenjem odzvali na tako pričakovan dogodek in nam pomagali k vrnitvi v normalnost," je dodal Monahan.