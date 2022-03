Kysselefova četrta v Dohi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ocena je bila resda čez 13 točk, ampak s skoki nisem najbolj zadovoljna. Posebej pri drugem me je odneslo naprej. če bi naredila skoka tako, kot bi morala, bi verjetno bila tretja. Saj ne, da sta bila slaba skoka, ampak pri doskokih so se pripetile napake. Pri prvem manjši korak nazaj, pri drugem pa naprej. To pa zdaj sodniki precej odbijajo, tudi kakšno desetinko," je za STA povedala Kysselefova, ki ve, pri čem je težava.

Na to se bo osredotočila že pred naslednjo postajo svetovnega pokala, ki jo bo gostil Kairo. "Zagotovo bom razmišljala o tem, kaj sem danes pokazala in kaj bom lahko izboljšala. Mislim, da vem, kje je težava. Izboljšala sem tehniko skoka, zaradi česar sem približno 20 centimetrov višja kot prej in še nisem prepričana, kje točno sem v zraku. Bo treba pač več ponovitev, da dobim pravi občutek," je dodala Kysselefova.

Osemindvajsetletna Ljubljančanka je bila sicer že v kvalifikacijah tega orodja v Dohi četrta, ima pa doslej tri zmage v svetovnem pokalu ter 23 uvrstitev na zmagovalni oder pokala.

Tudi Hribarjeva tik pod stopničkami

V današnjih finalih se je predstavila tudi Lucija Hribar. Nastop med najboljšo osmerico si je pritelovadila na dvovišinski bradlji, kjer je imela šesto oceno kvalifikacij. Danes je z oceno 12,400 zasedla četrto mesto.

Zmagala je Rusinja Listunova s 14,566, druga je bila njena rojakinja Marija Minajeva s 13,366, tretja pa Ukrajinka Daniela Batrona z 12,466.

Obe slovenski telovadki pa nato finalna nastopa čakata še v soboto, saj sta se obe uvrstili med najboljših osem telovadk na gredi. "Na gredi nimam večjih pričakovanj, nisem računala, da bom v finalu. Upam pa, da bom vajo izvedla bolje kot v kvalifikacijah. Nočem nečesa pričakovati, kar se mest tiče, saj me to le obremenjuje," je pred sobotnim nastopom povedala Kysselefova.

Preberite še: