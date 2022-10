Kuharičeva in Debevec za slovo od Kaira brez zaključnih bojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strelci v Kairu danes po dveh tednih končujejo svetovno prvenstvo na 10, 25, 50 in 300 metrov. Zadnji slovenski nastop sta danes opravila Urška Kuharič in Rajmond Debevec, ki sta v konkurenci mešanih ekip s puško na 300 metrov leže končala na prvem kvalifikacijskem situ in se nista prebila naprej.