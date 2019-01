Kranjska Gora je nared, poškodovani Slivnik bo stisnil zobe

Najboljši smučarji invalidi bodo letos največje tekmovanje v alpskem smučanju za paraolimpijski igrami imeli tudi v Sloveniji. Kranjska Gora bo med 21. in 24. januarjem eden od dveh gostiteljev SP; bližnje smučišče Na žlebeh (Sella Nevea) v Italiji pa bo od 25. januarja do 1. februarja gostitelj hitrega dela SP s smukom, superveleslalomom in kombinacijo.

Tekma bo!

Tekmovanje, ki v Kranjski Gori pomeni nadgradnjo dosedanjih tekem v svetovnem pokalu za smučarje invalide, so danes predstavili na novinarski konferenci. Kljub zeleni zimi, na prizorišču tekem so bele le proge, so prireditelji zagotovili, da ni bojazni za izvedbo tekem.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Trenutno obratuje 11 od 16 naprav, na smučišču Podkoren, kjer bodo tekme, pa so poleg desetih stalnih snežnih topov namestili še devet mobilnih, tako da bodo zagotovili najboljšo možno pripravo tekmovalnih prog. Vremenska napoved pa v dneh pred prvenstvom obeta tudi nekaj naravnega snega.

"Lepo je biti župan občine, ki gosti takšna pomembna tekmovanja. Dokazali smo se z organizacijo svetovnih pokalov, prihajajoče prvenstvo pa bo še en velik plus za Kranjsko Goro. Vrhunec naših prireditev bo seveda SP v nordijskih disciplinah 2023. Veseli smo, da smo našli partnerje tudi na italijanski strani in prepričan sem, da bo SP za smučarje invalide ostalo v lepem spominu vsem udeležencem," je ob predstavitvi prvenstva dejal župan Kranjske Gore, Janez Hrovat.

Foto: Klemen Korenjak

Slovesno odprtje bo v soboto, 19. januarja, ob 17.30 v središču Kranjske Gore. Za Kranjskogorce je priprava tako velikega in odmevnega tekmovanja - v uvodnih dneh bo med gosti tudi predsednik krovne mednarodne zveze za šport invalidov, paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons - zahteven logističen zalogaj, a so prepričani, da bodo izkušnje z različnimi svetovnimi pokali pomagale do brezhibne izvedbe.

Slivnik z natrgano mišico v rami, a bo stisnil zobe

Nekaj skrbi povzroča le poškodba Slivnika. Mladi slovenski smučar, lani že udeleženec paraolimpijskih iger v Pjongčangu, je edini slovenski tekmovalec na SP, toda nekaj dni pred začetkom se je poškodoval. Po padcu na treningu zaradi bolečin v rami ne more trenirati, izpustil bo tudi tekmi svetovnega pokala v Zagrebu v naslednjih dneh, a upa, da bo do začetka domačega tekmovanja vendarle nared.

Foto: Vid Ponikvar

"Na treningu sem se nerodno prevrnil, na začetku ni kazalo slabo, a se je pozneje pokazalo, da imam natrgano mišico v rami. Čakajo me še dodatni pregledi, jaz pa si bom odpočil in naredil vse, da bi se lahko vrnil in nastopil na SP. Trenutno je zame samo počitek, potem pa upam, da bom lahko opravil še kakšen trening," je dejal 18-letni slovenski smučar in dodal: "V zadnjem mesecu sem veliko treniral v Kranjski Gori, bil sem tudi z našimi A-veleslalomisti. Kazal sem dobre vožnje, sem samozavesten in upam, da bom lahko to potrdil tudi na tekmi."

Tudi njegov trener Roman Podlipnik upa, da poškodba ne bo prekinila sicer zelo dobre sezone mladega Jeseničana, ki je zelo napredoval in bo po njegovem prepričanju čez nekaj let že enakovreden v boju za stopničke na največjih tekmah.

"Glede na to, da je lani že nastopil v Južni Koreji, pričakujem, da bo naredil korak naprej. Letos je dobro treniral, nadgradil je svoje znanje. Pričakujem, da se bo tako kot na treningu odpeljal tudi na tekmovanju, da se bo približal najboljšim in se čez nekaj let vključil v boj za najvišja mesta."

Slivnika na SP sicer čakata dva nastopa, 21. januarja v slalomu in 23. januarja v veleslalomu.