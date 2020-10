Koronavirus tudi na DP v plavanju

Plavalci ravenskega Fužinarja so v soboto zaradi okužbe tekmovalca s koronavirusom predčasno zapustili odprto državno prvenstvo v Kranju. Kot so potrdili organizatorji, se je eden od koroških tekmovalcev slabo počutil, hitri test na koronavirus pa je bil pozitiven.

Iz preventivnih razlogov se je vodstvo koroške odprave v dogovoru s prireditelji odločilo, da predčasno zapustijo tekmovanje.

"Zdravje tekmovalcev je na prvem mestu. Po navodilih NIJZ bi morali tekmovanje zapustiti le tisti naši plavalci, ki so bili v zaprtem prostoru v neposrednem stiku z okuženim več kot 10 minut. A tukaj smo skupaj od srede, te zadeve so zato lahko nevarne in da zaščitimo tudi vse ostale slovenske plavalce, smo se odločili, da gre domov cel klub," je novico potrdil ravenski trener in selektor reprezentance Gorazd Podržavnik.

Ta dodaja, da mu je posebej hudo, ker so številni ravenski plavalci v močno okrnjeni koronski sezoni trenirali prav za to tekmo v Kranju. "Vemo, da smo jih na ta način tudi oškodovali, saj so številni kandidati za visoka mesta. Vsekakor pa je situacija z virusom v državi v tem trenutku taka, da bi vsakršno vztrajanje na prvenstvu pomenilo preveliko tveganje za vse na bazenu in edina prava pot je bila predčasna vrnitev na Koroško."

