Konstruktor že jesenski prvak, Ljubelj napovedal zanimiv spomladanski del #kegljanje

Predzadnje kolo jesenskega dela je bilo v znamenju derbija med Calcit Kamnikom in Konstruktorjem, ki pa ga je vsaj deloma zasenčil odličen ekipni rezultat Ljubeljčanov. Pri ženskah smo videli zmage vodilnih ekip, zato se nam obeta zelo zanimiv in izenačen spomladanski del tekmovanja.

Foto: Kegljaški klub Konstruktor Konstruktorju veliki derbi

Nestrpno smo pričakovali veliki, zdaj že skoraj tradicionalni derbi med ekipama Calcit Kamnik in Konstruktorjem iz Maribora. Kamničani so na domačem kegljišču, po nekoliko slabšem uvodu v sezono, nestrpno pričakovali do zdaj še nepremagane Mariborčane. Obe ekipi bi si z zmago močno izboljšali svoj položaj pred skorajšnjim koncem jesenskega kegljaškega dela. Razburljivo tekmo so na koncu dobili Štajerci, ki ostajajo neporaženi in na vrhu prve državne lige. Na drugi strani se je, ob tretjem letošnjem porazu, Kamničanom vsaj malenkost nasmehnila sreča, saj so na domačem kegljišču nepričakovano izgubili kegljači Proteusa.

Postojnčani so izgubili za le dva podrta keglja in pustili, da so se igralci Konjic vmešali v boj za mesta med prvimi tremi. Gorica je prvič letos pokazala pravo formo in z rezultatom 7:1 (3.492:3.264) premagala ekipo Hrastnika. Slednji ostajajo na predzadnjem mestu in imajo enako število točk kot zadnje uvrščeni Jeseničani.

Foto: Kegljaški klub Ljubelj Tržič Rekord v senci derbija

Res je, da je drugouvrščena ekipa Ljubelja gostovali pri zadnjih Jesenicah in so bili zaradi tega malenkost bolj sproščeni kot po navadi, a njihovemu ekipnemu rezultatu lahko le namenimo stoječe ovacije. Njihov ekipni rezultat je malce v senci derbija, zato si zaslužijo posebno omembo.

Domačo ekipo so premagali z rezultatom 7:1, a so skupaj podrli rekordnih 3.796 kegljev. Vsi igralci so presegli mejo 600 podrtih kegljev, a izpostaviti velja najboljšega - Grega Bajželj je podrl vrhunskih 679 kegljev.

Pri ženskah nas čaka izredno zanimiv spomladanski del

Če so Mariborčani že jesenski prvaki in varno ''plujejo'' proti novemu naslovu državnega prvaka, je položaj v prvi ženski ligi povsem drugačen. Triglavanke ostajajo prve favoritke in so z zmago nad Impolom 5:3 (3.184:3.233) ohranile dve točki prednosti pred Kamničankami, ki so tokrat premagale ekipo Remoplasta.

Z zmago ostajajo tik za vodilnimi tudi Celjanke in Cerkničanke, vse to pa nam prinaša napet vstop v spomladanski del tekmovanja, ki se bo začel januarja. Ekipa Proteusa je novo zmago dosegla nad zadnjeuvrščenimi Litijankami in se zasidrala na sredini lestvice.