Koepka ubranil naslov v New Yorku

Ameriki golfist Brooks Koepka je zmagal na 101. PGA Championships prvenstvu, drugem major turnirju sezone v New Yorku, in s tem ubranil lansko zmago. Devetindvajsetletni Američan je zadnji dan na igrišču Bethpage Black Course pri New Yorku odigral z zanj povprečnimi 74 udarci, slavil pa s skupno 268 udarci.