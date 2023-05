Američan do petega majorja v karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan Brooks Koepka je zmagovalec drugega velikega turnirja sezone v golfu, 105. prvenstva PGA na igrišču Oak Hill v Rochestru v ZDA. To je zanj peti major v karieri, potem ko je tekmovanje končal z devetimi udarci pod parom igrišča. Za njim sta s sedmimi pod parom končala Norvežan Viktor Hovland in Američan Scottie Scheffler.

Za Brooksa Koepko je bila to tretja zmaga na prvenstvu PGA po letih 2018 in 2019, skupno pa peta na največjih turnirjih, saj ima ob tem še dve zmagi na OP ZDA (2017, 2018). S tem je postal dvajseti golfist v zgodovini tega športa z vsaj petimi majorji. Za zmago je prejel tudi denarno nagrado v vrednosti 3,15 milijona dolarjev.

"Ta je brez dvoma najbolj posebna zmaga doslej. Če pogledam nazaj, kje sem bil pred dvema letoma, sem zdaj tako srečen," je dejal 33-letni golfist, ki se je v zadnji dan turnirja uvrstil na vrhu lestvice in ves čas obdržal nadzor nad situacijo ter na koncu ušel svojima tekmecema na zadnjih nekaj luknjah.

Koepka je prvi golfist v kontroverzni savdski ligi LIV, ki je zmagal tudi na majorju. Foto: Reuters

Koepka je v bistvu prvenstvo osvojil že na 16. luknji, ki jo je zmogel s štirimi udarci pod parom, medtem ko se je njegov najbližji tekmec Viktor Hovland moral zadovoljiti z dvojnim bogeyjem.

Scottie Scheffler in Hovland sta turnir končala na drugem mestu, medtem ko so bili Cam Davis, Kurt Kitayama in Bryson DeChambeau na četrtem mestu s tremi udarci pod parom igrišča.

Scheffler je z drugim mestom znova prevzel tudi vrh svetovne lestvice. Koepka je prvi golfist v kontroverzni savdski ligi LIV, ki je zmagal tudi na majorju. Eden od favoritov, Španec Jon Rahm, je po razočaranju s sedmimi udarci nad parom končal daleč od pričakovanj.