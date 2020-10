Klavora in Bojanc finalista svetovnega izziva

Slovenska telovadca Rok Klavora na parterju in Luka Bojanc na krogih sta si v današnjih kvalifikacijah svetovnega izziva v Sombotelu pritelovadila finalna nastopa najboljše osmerice. Na prvi večji tekmi v svetu po koronskem premoru je tekmovalo pet Slovencev, v sobotnih finalih po orodjih pa bosta nastopila Klavora s sedmo in Bojanc z osmo oceno.

Svetovni pokal v Sombotelu ima dolgo tradicijo. Potem ko so zaradi koronavirusne pandemije spomladi in jeseni odpadla skoraj vsa gimnastična tekmovanja, so madžarski prireditelji vztrajali. Udeležencem so sicer naložili nekaj pogojev, ki jih morajo izpolniti, a na tekmi je kljub temu nastopilo nekaj zvenečih imen svetovne gimnastike.

"Imamo dva finalista, Klavora si je priboril finale parterja, Bojanc pa se bo še enkrat predstavil na krogih. Preostali fantje so svoje sestave prikazali solidno, ampak za finale svetovnega pokala ni bilo dovolj. Zlasti močna je bila zasedba na parterju in konju z ročaji. Čeprav konkurenca ni tako močna, kot je bila lani, pa je precej boljša zasedba, kot sem pričakoval," je iz Sombotela za STA sporočil selektor slovenske vrste Sebastijan Piletič.

"Rok je sestavo na parterju pokazal lepo, na koncu pa je naredil slab seskok in padel ven. Zato je proti pričakovanjem dolgo trepetal, kaj bo s finalom, a ima jutri še eno priložnost. Luka pa se je prvič v karieri uvrstil v finale svetovnega pokala. Ni še pokazal vsega, kar zna na krogih. Če mu bo jutri to uspelo, ocenjujem, da lahko poseže nekje od tretjega do petega mesta," je dodal Piletič.

Luka Bojanc Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvo ime slovenske vrste Klavora, poleg njega in Bojanca so na Madžarskem tekmovali Jure Weingerl (parter), Luka Kišek in Jure Pavlica (oba konj z ročaji), je po tekmi priznal, da je imel po tako dolgem premoru kar nekaj treme.

"Več kot pol leta nisem tekmoval in tega občutka nisem vajen. Vajo na parterju sem naredil zelo lepo, a na koncu se mi je pripetila velika napaka, ki mi je odnesla precej pri oceni. Priznam, da sem vseeno pričakoval višjo," pa je za STA po uspešnih kvalifikacijah dejal Klavora, ki si želi v soboto popraviti napako.

Vseeno je izkušeni telovadec zelo užival v tekmi. "Res sem močno pogrešal tekmovanja in te občutke adrenalina. Super je bilo, prava ekipa smo tu in veselim se finala," je še dejal Ljubljančan.

Slovenska moška vrsta v Sombotelu nastopa brez najboljšega telovadca Saša Bertonclja, ki tekmuje v nemški ligi, ob poškodbah najboljših Teje Belak, Tjaše Kysselef in Lucije Hribar pa je ostala brez predstavnice v ženski konkurenci.

Sobotni finali se bodo v dvorani Arena Savaria začeli ob 15. uri.