Brigita Strelec za las brez odličja na SP

V ostalih disciplinah sprinta in mešanih dvojic so Slovenci prišli največ do četrtfinala.

Slovensko-nemški polfinalni obračun je bil izjemno zanimiv in dramatičen. Prvi niz je Slovenka izgubila s 154:168, potem pa stopnjevala ritem in imela pred nastopom na zadnji stezi 10 kegljev prednosti ob vodstvu z 2:1. A ni zdržala do konca, Nemka je končala z zmago 148:136 in bila skupaj za pičla dva keglja boljša. Slovenska reprezentantka je kljub temu nadaljevala uspešno pot osvajanja odličij z zadnjega SP pred dvema letoma v Novigradu na Hrvaškem, kjer je osvojila srebro in bron v sprintu in kombinaciji.

Nova svetovna prvakinja je Sina Beisser, ki je v finalu premagala Madžarka Anito Mehesz s 3:1 (617:594), slednja je pred tem izločila dosedanjo prvakinjo, Hrvatico Ines Maričić (647:645). Moški finale je ponovno dobil Srb Vilmoš Zavarko, ki je bil boljši od Nemca Manuela Weissa z 3,5:0,5 (695:627) in osvojil tretje zlato.