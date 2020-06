Kdo je Italijan, za katerega trepeta vsa Italija? #video

Italijanski mediji in družbena omrežja so te dni polni informacij o zdravstvenem stanju štirikratnega paralimpijskega prvaka Alexa Zanardija, ki se je parakolesarski prireditvi v Toskani med spustom hudo poškodoval in se v bolnišnici v Sieni bori za življenje. Zakaj je njegova zgodba tako posebna?

Predvsem zato, ker je vzornik.

Prototip človeka, ki nikoli ne obupa in ki ovire zna obrniti v priložnosti.

Alex Zanardi je svojo športno kariero začel v dirkalniku. Med letoma 1991 in 1994 ter še leta 1999, ko je po dveh naslovih v seriji cart spet dobil priložnost, je bil dirkač formule 1, a večjih uspehov v tem športu ni dosegel.

Spremeni ovire v priložnosti, pravi Zanardi:

Svetovno slavo in priponko vzornika si je prislužil šele pozneje, ko je po po hudi nesreči na dirki American Memorial na dirkališču Klettwitz blizu nemškega mesta Brandenburg leta 2001 ostal brez obeh nog in šest let pozneje presedlal na prilagojeno kolo in postal eden največjih zvezdnikov parakolesarstva.

Zanardi o nesreči, ki mu je korenito spremenila življenje

Zanardi se je udeležil dveh olimpijskih iger (London 2012 in Rio 2016) in osvojil kar šest odličij, med njimi tudi štiri zlate. Nastopiti je nameraval tudi na naslednjih paralimpijskih igrah v Tokiu.

Leta 2012 je na paralimpijskih igrah v Londonu osvojil tri odličja, od tega dve zlatega leska. Foto: Getty Images

Kje je njegova skrivnost? "Jaz sem Alex Zanardi, velik optimist. Življenje me je naučilo, da je tudi največje poraze možno spremeniti v največje zmage," se je pred leti opisal v tri minute dolgem videoposnetku, ki je navdih za vsakogar, ki se mu zdi, da je dosegel življenjsko dno, in hkrati odlična priložnost za kopico Zanardijevih sponzorjev.

"Nesreča mi je ponudila eno največjih priložnosti v mojem življenju"

"Moj edini talent je radovednost"

Danes 53-letni Zanardi je televizijska osebnost, ukvarja se z oblikovanjem nožnih protez in koles za paraplegike, udeležuje se ironmanov in je alergičen, če se ga omenja kot posebnost.

"Prav nič posebnega nisem. Edini talent, ki ga imam, je moja radovednost," je skromen Zanardi, ki je te dni v mislih številnih Italijanov, ki mu tudi preko družbenim omrežij pošiljajo želje k okrevanju.

Zanardi je v petek pri trčenju s parkiranim tovornjakom med blagim spustom na cesti med Pienzo in San Quiricom utrpel hude poškodbe glave, po triurni operaciji pa nevrološka slika kaže na zelo resno stanje, so sporočili iz bolnišnice, kjer sta ves čas ob njem žena Daniela in sin Niccolo.

Zanardi se redno udeležuje tudi vzdržljivostnih preizkušenj Ironman. Foto: Getty Images

Stanje je resno, a stabilno

Zadnje informacije iz bonišnice v Sieni, kjer ga zdravijo na intenzivnem oddelku in so ga v petek zvečer operirali in dali v umetno komo so, da je njegovo stanje resno, a stabilno.

Dr. Giuseppe Olivieri, vodja nevrokirurgije v bolnišnici Santa Maria alle Scotte v Sieni, je včeraj med pogovorm z mediji povedal, da je Zanardi intubiran, pri dihanju pa mu pomaga ventilator. V bolnišnico so ga pripeljali s hudimi poškodbami lobanje in čela ter močno poškodovanim obrazom.

"Kakšo je njegovo nevrološko stanje, bomo videli šele takrat, ko ga bomo zbudili iz kome, če nam bo to uspelo. Njegovo stanje je resno, kar pomeni, da lahko umre. Okrevanje je lahko v takih primerih zelo dolgo," je še povedal dr. Olivieri in dodal, da bodo koraki v naslednjih sedmih do desetih dni usmerjeni v stabiliziranje stanja, potem pa ga bodo, če bo vse potekalo brez zapletov, prebudili iz kome in ponovno ocenili njegovo stanje.

Sabino Scolletta, vodja intenzivne enote bolnišnice v Sieni je dodal, da jih najbolj skrbi možnost možganskih poškodb.

