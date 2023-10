Kaylee McKeown prva v zgodovini z vsemi rekordi v hrbtnem slogu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

McKeown je že v petek postavila svetovni rekord na 50 m hrbtno, ko je s 26,86 izboljšala znamko Kitajke Liu Xiang iz leta 2018 (26,98).

Sinoči je v madžarski prestolnici na 100 m hrbtno plavala 57,33 in za 12 stotink izboljšala svoj svetovni rekord iz domačega Adelaida pred OI v Tokiu. Dvaindvajsetletnica je zdaj lastnica petih najhitrejših časov v zgodovini te discipline.

Svetovni rekord na 200 m hrbtno je odplavala letos marca v Sydneyju z 2:03,14.

McKeown se je z vsemi rekordi v hrbtnem slogu pridružila Američanu Lennyju Krayzelburgu, ki mu je to uspelo leta 1999.

"Ponavadi bolje plavam, če hitreje začnem. Nisem si predstavljala, da bom lahko odplavala svetovni rekord. Bila pa sem zelo sproščena. Veseli me, da delujejo stvari, ki smo jih vpeljali na treningih. To je dober temelj za prihodnost," je še dejala plavalka iz Radcliffa v Queenslandu.

McKeown je na zadnjem svetovnem prvenstvu julija v Fukuoki postala prvakinja v vseh treh hrbtnih disciplinah in dodala še dve srebrni kolajni na štafetnih preizkušnjah. Je tudi aktualna olimpijska prvakinja na 100 in 200 m hrbtno.

Danes bo na Madžarskem še zadnji dan tekme svetovnega pokala, v bazenu pa bo tudi slovenska predstavnica Janja Šegel na 100 m prosto. Kvalifikacije bo začela ob 11.05. Ob uvrstitvi v finale bi še enkrat plavala ob 18.40. Korošica je bila v soboto na 200-metrski razdalji prostega sloga v finalu sedma.

Danes bo na 50 m prsno nastopila še Tara Vovk ob 10.26, ob 11.20 pa bosta v bazenu tudi Primož Senica Pavletič in Sašo Boškan na 200 m prosto.

Neža Klančar in Katja Fain sta zaradi bolezni udeležbo v madžarski prestolnici odpovedali, medtem ko je Peter John Stevens po prihodu v madžarsko prestolnico zbolel in ostal brez nastopov v svojih disciplinah 50 in 100 m prsno.