Kansas City s Mahomesom prekinil črni niz v končnici

Kansas City Chiefs, ena najbolj udarnih ekip rednega dela sezone v ligi ameriškega nogometa NFL, v končnici nadaljujejo s suverenimi predstavami. Na krilih mladega podajalca Patricka Mahomesa so s 31:13 premagali Indianapolis Colts in se uvrstili v finale konference AFC, s tem pa prekinili 25-letni niz porazov na domačem igrišču v končnici.

V snežnih razmerah na stadionu Arrowhead se je Kansas City v napadu sicer osredotočil na igro po tleh, tako da je 23-letni Mahomes dosegel zanj skromnih 278 jardov podaj. Je pa sam s tekom dosegel en od treh zadetkov za tako imenovani touchdown in v ključnih trenutkih z izjemnimi podajami podaljševal napade svojega moštva.

Pomembno je prispevala tudi obramba domačega moštva. Ta je bila v rednem delu edina šibka točka moštva, v zmagi nad Indianapolisom pa je odlično zaustavljala podajalca gostov Andrewa Lucka.

"Pokazali smo odlično moštveno predstavo. Obramba je delovala izvrstno in napad je naredil dovolj za zmago," je po tekmi dejal Mahomes, ki je v drugi sezoni v ligi in premierni kot prvi podajalec svojega moštva v rednem delu dosegel 50 podaj za touchdown in se tako pridružil legendama Tomu Bradyju (50 podaj za touchdown v letu 2007) in Paytonu Manningu (55 podaj za touchdown v letu 2013) s takšnim dosežkom.

Z zmago so se prvi nosilci konference AFC uvrstili v tretji teden izločilnih bojev, kjer bodo gostili zmagovalca nedeljske tekme med New England Patriots in Los Angeles Chargers.

V drugi sobotni tekmi so Los Angeles Rams s 30:22 premagali Dallas Cowboys in se uvrstili v finale konference NFC. Pri zmagi je ključno vlogo igrala izvrstna tekaška predstava ovnov, ki je prispevala 238 jardov napadov in kar tri zadetke za touchdown.

"Neverjetno je, kar so storili," je dejal podajalec Los Angeles Rams Jared Goff o napadu po tleh. "Dobro smo se pripravili na njihovo obrambno in odlično tekli," je dodal.

Drugi nosilci konference NFC se bodo v finalu pomerili z zmagovalci nedeljske tekme med najboljšim moštvom rednega dela New Orleans Saints in lanskimi prvaki lige NFL Philadelphia Eagles.