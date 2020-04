Kako izbrati tekaške copate glede na obliko stopala?

Oglasno sporočilo

Topli pomladni dnevi kličejo po sprostitvi v naravi in uživanju na svežem zraku, seveda v okviru trenutnih omejitev. Tek je več kot le športna aktivnost. Je način življenja , ultimativna rekreacija kadarkoli – zjutraj pred odhodom v službo, zvečer ob sončnem zahodu in celo na počitnicah – ter alternativa za odkrivanje novih kotičkov na izbrani destinaciji.

Naj bo glavni cilj tekača število pretečenih kilometrov, podiranje časovnih rekordov ali pa zgolj tek iz preprostega užitka, v vsakem primeru uspešen in zadovoljen tekač potrebuje primerne tekaške copate, s katerimi bo tek še hitrejši, učinkovitejši in udobnejši.

Ponudba tekaških čevljev na trgu je zajetna, zato se lahko marsikdo zmede pri izbiri para tekaških copatov, ki ustreza zahtevam terena in njegovi obliki noge. Ne pozabite, da je vsako stopalo drugačno, zato je pomembno, da upoštevate njegovo obliko in predispozicije, kot sta pronacija in supinacija.

Tekaški copati naj se prilegajo obliki vašega stopala.

Kakšen tip stopala imate?

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vas bo pripeljal do prvovrstnega teka, je poznavanje tipa vašega stopala. Proizvajalci tekaške obutve so na podlagi tega razvili tri glavne vrste tekaških superg, ki so povezane z višino nožnega loka.

Za tekače s pronacijo stopala: Ko tečejo, lahko opazimo zvračanje gležnja navznoter. To je običajno značilno za ljudi s ploskim stopalom (poznano tudi kot platfus), kar pomeni, da je nožni lok nizek. Tovrstni tekači pri teku uporabljajo celo stopalo, zaradi prenosa teže telesa na površino pa se peta zvrne navznoter.

Za tekače s supinacijo stopala: Ko tečejo, lahko opazimo zvijanje gležnja navzven. Supinacija je značilna predvsem za ljudi z visokim stopalnim lokom.

Ko tečejo, lahko opazimo zvijanje gležnja navzven. Supinacija je značilna predvsem za ljudi z visokim stopalnim lokom. Za tekače z nevtralnim stopalom : Ko tečejo, imajo ravno prav visok nožni lok in zato tudi najmanj mehansko problematično stopalo.

Izbira tekaških čevljev je v veliki meri odvisna od oblike stopala.

Preverite star par tekaških copat

Da bi se prepričali o obliki vašega stopala in tako lažje izbrali ustrezne tekaške copate, vam svetujemo, da si doma ogledate star, že ponošen par copatov, v katerih ste pretekli vsaj nekaj kilometrov. Pozorno si oglejte, na katerem delu stopala je podplat bolj izrabljen – če je obraba na zunanjem delu obutve večja, gre za supinacijo, pri pronaciji pa je obraba večja na notranji strani čevlja. V primeru nevtralnega stopalnega loka bo obutev obrabljena na sredini.

Če se s tekom srečujete prvič in nimate nobenih tekaških copat, ki bi jih lahko uporabili za referenco, je najbolj enostaven način ta, da z mokro nogo stopite na karton in proučite odtis stopala.

V primeru pronacije bo viden odtis celega stopala. Supinacijsko stopalo ima prekinjen del med prsti in peto. Če pa bo del med prsti in peto povezan, vendar ne v celoti, pomeni, da imamo pravilno oziroma nevtralno obliko stopala.

Ali poznate obliko svojega stopala?

Po kakšnem terenu boste tekli?

Ko določite obliko vašega stopala, je pomembno, da razmislite o terenu, po katerem boste tekli. Tekaški čevlji vam morajo namreč omogočati odličen oprijem na katerikoli podlagi. Za tekače začetnike so primernejši lahkotni čevlji za mehkejše podlage, medtem ko so superge za trail površine robustnejše in stabilnejše. Za profesionalne tekače so primerni tekmovalni copati, ki so precej odzivnejši in lažji tudi za tek po asfaltnih podlagah.

Značilnosti kakovostne tekaške obutve

Pri izbiri popolnih tekaških copat je treba upoštevati več dejavnikov, kot so velikost, teža, oblika podplata in amortizacija.

Velikost

Pri izbiri velikosti upoštevajte zlato pravilo: med palcem in sprednjim delom čevlja mora biti vsaj 3–4 mm prostora. Pri teku večina telesne teže pritiska na sprednji del stopala, zato je pomembno pustiti vsaj nekaj prostora, da lahko s prsti svobodno migate. Izberite copate, ki bodo od pol do ene številke večji od vaše povprečne številke.

Ne pozabite na širino čevlja, ki se mora prilegati vaši nogi – stopalo nikakor ne sme drseti ali poplesavati levo ali desno. Petni del naj bo dodatno utrjen, saj se ta tekom teka nikakor ne sme prosto dvigati.

Športne copate v trgovini vedno preizkusite z nogavicami, ki so podobnega materiala in debeline tistim, v katerih boste tudi tekli, saj boste tako dobili najbolj realno oceno, ali so čevlji ustrezni.

Teren je pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitev.

Teža

Sicer teža tekaških čevljev igra veliko vlogo predvsem pri profesionalnih tekačih, kateri izbirajo izjemno lahke copate predvsem zaradi tekmovanj. Za rekreativne tekače je bolj kot osredotočenost na težo pomembno, da se čevelj res zlije z nogo. Vseeno so lahki copati, ki tehtajo 250–300 gramov, primernejši za vadbo. Tekaški copati ne smejo biti težji od 400 gramov – lahki tekaški copati bodo v vaš trening vnesli eleganco giba. Na težo čevljev vplivajo tudi blažilci za udarce ter drugi tehnološki dodatki, zato to dejstvo upoštevajte pri oceni teže. Za tekače začetnike je priporočljivo, da za začetek izberejo težji model čevlja, ki nudi večjo stabilnost in blaženje.

Čas za menjavo

Tekaški čevlji žal niso večni in čeprav se na njih tekom številnih treningov čustveno navežemo, saj nas spremljajo na tej čudoviti poti, je zelo pomembno, da jih pravočasno nadomestimo z novim parom. Vsak tekaški copat se sčasoma izrabi in uniči, običajno po 500 do 900 pretečenih kilometrih.

Ko se na čevlju začnejo pojavljati razpoke, pomeni, da je blaženje oslabljeno, kar lahko povzroči bolečine in poškodbe.

Tekaško obutev zamenjajmo vsaki dve sezoni, seveda pa je vse odvisno od intenzivnosti vadbe.

Tekaške copate pravočasno nadomestite.

Zlato pravilo izbire

Zapomnite si glavno formulo, ki vas bo pripeljala do primernih tekaških copatov: pravi copati so tisti, ki se prilagodijo tako obliki vašega stopala kot tudi tipu terena, po katerem tečete. Kot tekač začetnik se držite mehkejših tekaških terenov, ki bodo vaš tek naredili prijetnejši in lahkotnejši. Če vas bo tek zares navdušil in si želite nadaljevati na naslednjo stopnjo, si oglejte robustnejše trail tekaške copate, ki so primerni tudi za trše površine.

V Hervisovi spletni trgovini nudimo pestro izbiro vseh vrst tekaških copat, pomagate pa si lahko tudi z našim izbirnikom tekaških copat!

