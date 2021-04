Kaja Kajzer za zlato, Maruša Štangar za bron

Slovenske judoistke so imenitno odprle letošnje evropsko prvenstvo v Lizboni. V popoldanskem programu se bo Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg borila za zlato odličje, Maruša Štangar v kategoriji do 57 kg pa za bron.

Enaindvajsetletna Kajzerjeva ima za sabo imeniten dan. V Lizboni je najprej ugnala Flako Loxha s Kosova, nato Anno Kuczero s Poljske in v četrtfinalu še Izraelko Timno Nelson Levy. Pri tem ne gre prezreti, da je imela 21-letna Ljubljančanka izredno težke tekmice.

V prvem nastopu si je minuto in pol pred koncem sicer priborila vazari prednosti, a ga morala s taktično borbo obdržati, v drugem krogu in v četrtfinalu pa je do zmage prišla šele po podaljšku. Predvsem dvoboj s telesno močnejšo Izraelko je bil težak, obenem pa je morala Kajzerjeva preseči tudi psihično ogrado, saj je Izraelka prejšnje štiri medsebojne dvoboje dobila, nazadnje letos v Tel Avivu, kjer je tekmica prišla do zmage.

V polfinalu je bila favoritinja za zmago druga nosilka, Francozinja Sarah Leonie Cysque, bronasta z lanskega EP in druga na letošnjih grand slamih v Tel Avivu in Dohi. V nasprotju s prejšnjima medsebojnima dvobojema pa je Kajzerjeva tokrat našla recept za zmago in največji uspeh v karieri.

V finalu Kajzerjevo čaka Portugalka Telma Monteiro, bronasta z zadnjih olimpijskih iger in nosilka petih odličij na SP, ki je v drugem polfinalu premagala prvo nosilko Noro Gjakovo s Kosova. A Slovenka nikakor ni brez možnosti. Zadnji dvoboj lani v Tel Avivu je dobila Kajzerjeva.

Maruša Štangar v boj za bron

Maruša Štangar bo napadala drugo bronasto kolajno po letu 2019. Tekmovalka Olimpije je po prostem uvodnem krogu, saj je bila med nosilkami, ugnala Portugalko Mario Siderot, ki jo je v podaljšku prisilila v tretjo kazen.

V četrtfinalu je bila premočna druga nosilka Ukrajinka Darja Bilodid. Dvakratna svetovna in evropska prvakinja je v drugi polovici dvoboja povedla, nato pa izkoristila napade Štangarjeve, ki je lovila izid, za uspešen protinapad.

V repasažu je bila Štangarjeva nato boljša od Španke Julie Figueroa, bronaste z evropskih iger 2019 v Minsku, ki pa se s Štangerjevo očitno težko bori, saj jo je Ljubljančanka ugnala še četrtič zaporedoma.

V boju za bron bo tekmica Rusinja Sabina Giliazova, ki jo je Slovenka v treh medsebojnih obračunih dvakrat premagala.

Teja Tropan v kategoriji do 52 kg in David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov sta izgubila v prvem nastopu. Vsaj za Štarkla pa velja dodati, da ga je ugnal prvi nosilec in lanski podprvak, Rus Jago Abuladze.

