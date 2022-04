Judoisti zadržani pri napovedih za EP

Judoiste med 29. aprilom in 1. majem v Sofiji čaka evropsko prvenstvo. Slovenski reprezentanti, v zadnjih dveh desetletjih stalno dobitniki odličij, pa so tokrat pred odhodom v Bolgarijo z napovedmi o visokih ciljih precej zadržani.

Slovenske barve bo branila deveterica judoistov. Prvo ime je judoistka Bežigrada Andreja Leški, lani bronasta na evropskem in srebrna na svetovnem prvenstvu, v isti kategoriji do 63 kg pa se bo predstavila tudi mlada Lia Ludvik iz celjskega Sankakuja. V kategoriji do 70 kg bo nastopila še izkušena 30-letna Anka Pogačnik in v odprti ženski kategoriji druga tekmovalka Triglava Urška Torkar.

V moški kategoriji bodo slovenske barve branili David Štarkel v kategoriji do 60 kg, Martin Hojak in novinec v eliti 20-letni Juš Mecilošek bosta nastopila med tekmovalci do 73 kg, Matej Vidmar v kategoriji do 81 kg in v odprti moški kategoriji Vito Dragić.

Zaradi poškodb in bolezni manjka vrsta slovenskih tekmovalcev. V zadnjem trenutku je nastop odpovedala Patricija Brolih, manjkata sestri Anja in Maruša Štangar, lani srebrna na EP Kaja Kajzer in Enej Marinić. Večina bo svojo priložnost iskala oktobra na svetovnem prvenstvu v Taškentu.

"Tekmovanje je res blizu in pripravljena sem, kolikor sem lahko. Moji cilji tokrat niso vnaprej postavljeni zelo visoko, saj sem imela kar precej zdravstvenih težav. Začelo se je pred časom s poškodbo natrganih kolenskih vezi, v zadnjem mesecu pa sta me ustavili poškodba vratu oz. hrbtenice. Seveda si na vsaki tekmi želim zmage, a pripravljenost ni na lanski ravni," je pred potjo proti jugu Balkanskega polotoka povedala Leškijeva. Manjkajo ji predvsem tekmovanja, saj ima letos za sabo le en zahtevnejši nastop v Turčiji.

Težav je bilo kar nekaj v celotni ekipi. "Za mano so številna prvenstva in vem, kako se gre tja in nastopi. Na žalost je tudi za mano vrsta težav. Imela sem tako covid, kot kasneje druge bolezni, pa tudi nekaj manjših poškodb," pa pravi Pogačnikova. A kot večina ostalih, tudi ona zatrjuje: "Ne glede na vse, si želim pokazati čim več. Vsi pa vemo, da je tekma pač svoj dan, ko rabiš tudi tisto posebno dnevno formo."

Vito Dragič Foto: Sportida

Nekoliko v ekipi čudi le nastop Vita Dragića, ki se je lani spogledoval s koncem kariere, zdaj pa se je odločil, da bo vztrajal do olimpijskih iger v Parizu. "Dobil sem še drugega otroka in če sem prej tekmoval za prvega, moram zdaj še za drugega," je na predstavitvi razlagal vedno dobro razpoloženi Dragić. Kot pravi, si je med novoletnimi prazniki premislil, počitek pa mu je celo dobro del: "Končno sem lahko pozdravil vse svoje poškodbe." Zanj odločilna spodbuda pa je bil evropski pokal v Sarajevu. "Zmaga tam mi je dala dodatno samozavest, predvsem pa voljo. Do Pariza ni daleč in vztrajal bom."