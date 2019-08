Judoisti v Tokio po 14. odličje na SP

Enak je cilj slovenske odprave, saj trener Marjan Fabjan, tvorec večine slovenskih judoističnih uspehov, vselej poudarja, da bo pravi tekmovalni vrhunec na vrsti na olimpijskem tekmovanju, vse ostale tekme pa so le kamenčki v mozaiku na poti do iger. Tudi za letošnje SP napoveduje, da je forma dobra, nikakor pa pripravljenost ni primerljiva z olimpijsko.

Slovenski borci javno sicer napovedujejo le željo po dobrih borbah, a je jasno, da bodo, če bodo predstave na tatamijih res dobre, napadali tudi 14. odličje na svetovnih prvenstvih.

Lani je za 13, kolajno poskrbela Tina Trstenjak

Lani v Bakuju je za 13. kolajno poskrbela olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov, ki med favorite sodi tudi tokrat. Vsaj poznavalci na mednarodni zvezi med glavne kandidatke za zlato uvrščajo prav 28-letno Celjanko in njeno zdaj že večno francosko tekmico Francozinjo Clarisse Agbegnenou. Kot možno presenečenje izpostavljajo Britanko Lucy Renshall, kar nekako pa so prezrli domače tekmovalke, saj imajo Japonci izredne borke.

Forma Trstenjakove je vsaj delno vprašljiva, saj je zaradi poškodbe poleti izpustila evropsko prvenstvo v Minsku, a je generalko red SP opravila z odliko in zmagala na veliki nagradi v Zagrebu. Tudi njen trener Fabjan pa velja za stratega, ki v kratkem času lahko dvigne formo svojim varovankam.

Maruša Štangar je bila na EP v Minsku bronasta. Foto: Aleksander Gasser/STA

Devet slovenskih tekmovalcev in tekmovalk

Slovenske barve bo branilo devet tekmovalcev in tekmovalk. V ženski kategoriji bodo ob Trstenjakovi nastopile Maruša Štangar, bronasta z evropskega prvenstva in evropskih iger junija letos v Minsku v kategoriji do 48 kg, njena sestra Anja Štangar v kategoriji do 53 kg, evropska prvakinja iz Minska Klara Apotekar do 78 kg ter Ana Velenšek, nosilka dveh kolajn s SP in bronasta v zadnjih OI 2016 v kategoriji do 78 kg, ki zdaj tekmuje v kategoriji nad 78 kg.

Adrian Gomboc bo najmočnejše orožje med moškimi. Foto: Stanko Gruden, STA

V moški konkurenci je najmočnejše slovensko ime lanski evropski prvak Adrian Gomboc, ki bo tako kot Andraž Jereb nastopil v kategoriji do 66 kg, priložnost bo dobil tudi obetavni Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kg. Med najboljšimi zaradi poškodb manjkata Andreja Leški in Kaja Kajzer.

Prav vsi slovenski tekmovalci so sposobni pripraviti presenečenje, a glede na izkušnje z velikih tekmovanj zanesljivo lahko visoko posežejo Trstenjakova, Štangarjeva, Apotekarjeva, Velenškova in Gomboc.

Predvsem za moški del ekipe pa bo tekma v ostri konkurenci, prijavljenih je skoraj 900 športnikov iz več kot 130 držav, tudi pomembna izkušnja in še kako pomemben nastop v lovu za kvalifikacijske točke za OI 2020.

Mihael Žgank Foto: STA

Vsaj z enim očesom bodo v slovenskem taboru spremljali tudi Mihaela Žganka, ki z novim priimkom Ozerler zdaj tekmuje za Turčijo. Žgank je še na SP 2017 osvojil odličje za Slovenijo, letos v Minsku postal evropski prvak, obenem pa v Belorusiji razkril, da je še vedno tesno povezan s slovenskim judom in nekdanjim trenerjem Fabjanom.

Tekmovanje bo vnovič gostila dvorana Nippon Budokan, eden od športnih simbolov 14-milijonske prestolnice dežele Vzhajajočega sonca. Gre za objekt, ki je gostil tudi prvi olimpijski turnir leta 1964 prav v Tokiu, ko se je judo pridružil družini olimpijskih športov. Dvorana je v vmesnem času sicer doživela številne prenove, a v principu gre še vedno za centralni tekmovalni hram v domovini juda.

Tekma bo bržkone že razkrila številne neznanke za prihajajoče leto in opozorila na mlade talente, ki računajo na presenečenje na OI.

Slovenski športniki upajo, da bodo prav tu nadaljevali tradicijo slovenskih uspehov na Japonskem. Nazadnje je na SP v judu v Tokiu leta 2010 kolajno osvojila Raša Sraka Vuković.

Še bolj pomemben pa bo olimpijski turnir, kjer judoisti upajo, da se bodo vpisali v večne anale slovenskega športa, kjer bodo skušali dopolniti del azijske olimpijske zgodbe Tokio 1964, ko je z odličji izstopal telovadec Miro Cerar.