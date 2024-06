Leila Mazouzi izstopala v Podčetrtku, skupaj štiri kolajne

Podčetrtek gosti tekmo evropskega pokala v judu. Med Slovenci je v soboto izstopala Leila Mazouzi z zmago v konkurenci do 63 kilogramov. V velikem finalu je ugnala Nemko Charlotte von Leupoldt. Skupaj v Obsotelju nastopa več kot 300 tekmovalcev iz 31 držav.

"Te domače zmage sem res zelo vesela. Izjemen je občutek, ko cela dvorana glasno navija zate in na koncu smo se veselili skupaj. Posebej po tisti lepi zmagi v finalu," je po tekmi povedala mlada tekmovalka Sankakuja, ki slovi po ostrih in nevarnih tehnikah ročnih metov.

Pred tem je varovanka iz kluba Marjana Fabjana premagala Švicarko Aline Rosset, Nemko Mirjam Wirth in Madžarko Anno Kriza. A počitka za tekmovalko, ki je lani na Ofemu v Mariboru osvojila bron, nato pa tudi bron na kadetskem evropskem prvenstvu, ne bo.

Že prihodnji teden jo čakajo zahtevne priprave z japonskimi tekmovalkami. Gre za ekipo, ki je na japonskem prvenstvu osvojila srebro. "Res pričakujem kakovostne in dobre borbe in priprave. Te bodo služila kot priprava na mladinski evropski pokal v Slovenj Gradcu in tudi bogata izkušnja za naslednjo sezono," je še povedala tekmovalka.

David Štarkel Foto: Aleš Fevžer

Blizu zmagi je bil v kategoriji do 60 kg tudi dolgoletni reprezentant David Štarkel, ki ga je šele v finalu ustavil Kazahstanec Šerzod Davlatov. Pred tem so padli Francoz Matheo Rebeyrol, Poljak Hubert Pieczynski in Azerbajdžanec Rovshan Alijev.

Kolajno je v odprti ženski kategoriji osvojila tudi Urška Torkar, ki je bila v boju za bron v slovenskem obračunu boljša od Tare Janjić. V nedeljo je bron dodala tudi Nika Tomc v kategoriji do 57 kg, ki se je prebila do polfinala, kjer jo je ustavila Madžarka Kitty Kovacs, tekmovalka Sankakuja pa je na popravnem izpitu za bron ugnala Avstrijko Julio Sommer.

Gal Bertalanič Žižek je v odprti moški kategoriji v boju za bron izgubil z Nemcem Mortazo Suho in osvojil peto mesto.