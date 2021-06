Jorgić in Pucar po pravi srhljivki ugnala druga nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski namiznoteniški up Darko Jorgić je pred večernim prvim dvobojem posameznikov na EP v Varšavi odigral tekmo prvega kroga dvojic. Skupaj s Hrvatom Tomislavom Pucarjem sta pokazala odlično igro in po srhljivki s 3:2 ugnala Nemca, druga nosilca, nekdanjega prvega igralca sveta Tima Bolla in njegovega naslednika Patricka Franzisko.