Tudi na drugi finalni tekmi končnice v 1. SNTL za moške je ravenski Fužinar Inter Diskont premagal ŠD SU. Tako kot na prvi tekmi minulo soboto na Ravnah, so varovanci Darka Jamška tudi v Novem mestu slavili s 5:3. Zanje je bil to tretji finalni nastop v končnicah in prvi naslov.