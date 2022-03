Jorgić dobro začel turnir v Singapurju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, trenutno 12. na svetovni lestvici ITTF, je bil v prvem krogu turnirja Singapur Smash 2022, na katerem so z izjemo redkih posameznikov zbrani vsi najboljši igralci na svetu, uspešen tako v posamični konkurenci kot v igri dvojic, kjer igra s Čehom Tomasom Polanskim.

V posamični konkurenci je v uvodnem krogu po hudem boju ugnal Japonca Shunsuka Togamija s 3:2 (-12, 7, -9, 8, 9).

"Vedel sem, da me čaka zahteven dvoboj, kajti čeprav je Togami šele dobro začel igrati za Japonsko, je zelo čvrst igralec z obeh strani. Resnično igra zelo dobro in agresivno, zato sem še toliko bolj vesel, da sem po zaostanku z 1:2 v nizih in 3:7 v četrtem dvoboj končal z zmago," je dvoboj s Togamijem, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu v Houstonu z rojakom Yukijo Udom v igri dvojic osvojil bronasto kolajno, komentiral Jorgić.

V drugem krogu se bo 23-letni Hrastničan pomeril z mladim kitajskim upom, šele 16-letnim Lin Shidongom, ki je bil v prvem krogu s 3:0 (5, 9, 6) boljši od Senegalca Ibrahima Diawa.

"Lina vidim prvič, ampak vsi vemo, kdo so Kitajci. Njihovi mlajši igralci se želijo dokazati in vsi igrajo zelo dober namizni tenis. Na zadnjem turnirju v Omanu se je uvrstil v polfinale, zato se bom moral pošteno potruditi, da se uvrstim v osmino finala," pa je pred dvobojem v drugem krogu previden Jorgić.

V igri dvojic je s klubskim soigralcem v Saarbrücknu v prvem krogu premagal dvojico iz Hongkonga, Ho Kwan Kita in Wong Chun Tinga, s 3:0 (7, 6, 5). V drugem krogu bosta njuna nasprotnika Nemca Benedikt Duda in Dang Qui.

