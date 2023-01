Jasmina in Boštjan Maček deveta v Rabatu

Najboljša slovenska strelca v trapu Jasmina in Boštjan Maček sta na današnji mešani ekipni tekmi za svetovni pokal v Rabatu zasedla deveto mesto. Brat in sestra iz Bodoncev sta v treh serijah zadela 132 letečih tarč, od tega je 42-letna Jasmina prispevala 67, osem let starejši Boštjan Maček pa 65 zadetkov.

V kvalifikacijah je bila v konkurenci 12 parov najboljša ameriška naveza Rachel Leighanne Tozier-Derrick Scott Mein (141).

Edina slovenska predstavnika na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala zadovoljna zapuščata maroško prestolnico. Jasmino Maček so na tridnevni tekmi v posamični konkurenci malenkosti ločile do preboja v veliki finale osmih najboljših strelk, na koncu je s 110 zadetki osvojila deseto mesto.

V kvalifikacijskem delu je bila najboljša Italijanka Silvana Stanco (116), v finalu pa je zmagala Španka Mar Molne Magrina.

V moški posamični konkurenci je Boštjan Maček zasedel 44. mesto, potem ko je zadel 112 letečih tarč. V kvalifikacijah je bil najbolj natančen Portugalec Armelim Filipe Rodrigues (123), v finalu osmih najboljših strelcev pa Britanec Matthew John Coward-Holley.

Druga letošnja tekma svetovnega pokala bo med 4. in 13. marcem v katarski Dohi, tretja med 25. marcem in 6. aprilom v ciprski Larnaki, četrta med 25. aprilom in 6. majem v egiptovskem Kairu, peta med 20. in 31. majem v kazahstanskem Almatyju, šesta pa med 6. in 17. julijem pa v italijanskem Lonatu.

Najboljši slovenski strelci in strelke bodo med 14. avgustom in 3. septembrom v azerbajdžanskem Bakuju nastopili na svetovnem prvenstvu v vseh disciplinah, tekmovalce in tekmovalke v puški šibrenici pa med 4. in 20. septembrom čaka še evropsko prvenstvo v avstrijskem Leobersdorfu.