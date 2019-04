Janja Garnbret konec tedna v Moskvi branilka zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lanska Moskva je prinesla veliko veselja v slovenski tabor. Uspeh 20-letne slovenske športne plezalke sta z uvrstitvama na stopničke dopolnila tudi najboljša slovenska plezalca Jernej Kruder in Gregor Vezonik z drugim in tretjim mestom.

Garnbretova je z odliko opravila prvo od šestih tekem sezone na balvanih na poti do premierne skupne zmage v svetovnem pokalu v balvanih. Ta ji še manjka, saj ima v težavnosti že tri zaporedne naslove zmagovalke skupnega seštevka. Sezona v težavnosti se bo začela julija.

Kruder je lani sezono v balvanih kot prvi Slovenec sklenil kot skupni zmagovalec. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kruder sezone ni začel najbolje

Kruder je lani sezono v balvanih kot prvi Slovenec sklenil kot skupni zmagovalec. Obrambe naslova ni začel najbolje. Na uvodni tekmi v Švici se ni prebil v finale. Brez finala je ostal tudi Vezonik, ki je lani navdušil z bronom na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, na katerem je Garnbrerova postala svetovna prvakinja v balvanih in olimpijski kombinaciji ter podprvakinja v težavnosti.

V Moskvi bo nastopil tudi Domen Škofic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V Moskvi bodo v soboto kvalifikacije v balvanih, v nedeljo pa še polfinale in finale. Ob Garnbretovi, Kruderju in Vezoniku bodo od Slovencev nastopili še Katja Kadić, Lučka Rakovec, Mia Krampl, Anže Peharc, Domen Škofic in Zan Sudar Lovenjak. Del Slovencev, tudi Garnbretova, se bo v Moskvi preizkusil tudi v hitrosti.

Avgusta tekmovalce čaka vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Hachioiju na Japonskem, konec novembra pa še tekma v Toulousu, ki bo kvalifikacijska za poletne olimpijske igre 2020 v Tokiu, kjer se bo za premierni naslov olimpijskega prvaka in prvakinje merilo po 20 tekmovalcev oziroma tekmovalk v vsaki od konkurenc.

Letos znanih 13 tekmovalcev in tekmovalk

V predolimpijski sezoni bo znanih prvih 13 tekmovalcev in tekmovalk za olimpijske igre na Japonskem, preostalih šest v ženski in moški konkurenci pa prihodnje leto.

Japonci imajo kot gostitelji zagotovljeno po eno mesto v ženski in moški konkurenci. Na letošnjem svetovnem prvenstvu bodo razdelili po sedem olimpijskih vozovnic najboljšim v moški in ženski konkurenci. Po šest vozovnic v vsaki od konkurenc bo dobilo lastnika oziroma lastnico v Toulousu, kjer bo na kvalifikacijsko tekmo povabljenih naslednjih 20 najboljših z lestvice svetovnega pokala.

Prihodnje leto pred olimpijskimi igrami bodo na vsaki od celin izpeljali še celinska prvenstva, afriško, ameriško, azijsko, evropsko prvenstvo in prvenstvo Oceanije, ki bodo najboljšemu oziroma najboljši prinesla mesto na olimpijskih igrah. Dve posebni olimpijski povabili bo izdala posebna komisija.