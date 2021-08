Jakob Mamič in Tanja Kompan slovenska prvaka v sprint kros triatlonu

Jakob Mamič (TK Ljubljana) in Tanja Kompan (TK Trisport) sta nova slovenska prvaka v sprint kros triatlonu. Mladinec Mamič je za 500 m plavanja v akumulacijskem jezeru Vogršček, 12 km gorskega kolesarjenja in štiri km teka potreboval 57 minut in devet sekund.

Drugi na Vogrščku je bil Jure Majdič (TK Logatec), ki je za zmagovalcem zaostal minuto in 48 sekund, tretji pa Ul Denša (TK Ljubljana), ki je za klubskim kolegom v cilj prišel tri minute in 29 sekund kasneje.

V ženski konkurenci se je naslova državne prvakinje veselila Kompanova s časom 1:09,56, kar je bilo kar osem minut in pol hitreje od drugouvrščene Eve Feltrin Kosec (TK 3LIFE), tretja Alja Marič (TK Inles Ribnica) je zaostala dodatne tri minute.

V ženski konkurenci se je naslova državne prvakinje veselila Tanja Kompan. Foto: Tzs

"Nova zmaga po treh letih na domačem prizorišču, moj prvi nastop v formatu kros triatlona in sploh prva absolutna zmaga v slovenskem pokalu, zato sem zelo zadovoljen. Tekma zelo zanimiva in dinamična. Na kolesu mi je 'za vrat dihal' Majdič in ni bilo dolgčas. V teku sem dal vse od sebe in sem poskušal obdržati prednost, čeprav je bilo zelo vroče," je po zmagi povedal Mamič.

"V disciplini kros triatlon sem nastopila prvič. Zmage sem zelo vesela. Proga je bila super in na kros triatlon Vogršček se še vrnem," pa je povedala Tanja Kompan.

