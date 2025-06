Jadralni padalec Tilen Ceglar do zmage na Kitajskem

Slovenski jadralni padalec Tilen Ceglar je na svetovnem pokalu na Kitajskem po več dneh slavil zmago, potem ko je v posameznih disciplinah dosegel 11., tretje, prvo in drugo mesto. Drugi je bil vodilni na svetovni lestvici in večkratni svetovni in evropski prvak Francoz Honorin Hamarda, tretji pa Američan Mike Lester.

Na tekmovanju svetovnega pokala v hitrostnih preletih z jadralnimi padali v mestu Linzhou na Kitajskem je nastopilo 127 tekmovalcev, med njimi štirje slovenski piloti. Poleg zmagovalca Ceglarja še Jože Molek, ki je tekmo končal na 12. mestu, Tom Slejko, ki je bil 30., in Andrej Kranjc, ki je bil 57., so sporočili iz tabora zmagovalca.

V močnih letalnih razmerah nad kanjonom Taihang v okolici mesta Linzhou so odleteli skupno štiri discipline, dolge med 65 in 100 km, ki jih tekmovalci preletijo med dvema in štirimi urami na višinah do 3000 m. Format tekmovanja je podoben regatam in kolesarstvu, kjer zmagovalca določi seštevek več tekmovalnih dni.

To je bilo prvo večje tekmovanje v sezoni za Ceglarja, ki je po lanskem tretjem mestu na evropskem prvenstvu obdržal odlično formo in napovedal boj za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu, ki bo v začetku septembra v Braziliji.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo v italijanskem mestecu Feltre na južnem robu Dolomitov med 28. junijem in 6. julijem, kjer bodo nastopili Ceglar, Jurij Vidic, Rok Kaver, Dušan Orož in Molek.