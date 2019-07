Italija četrtič svetovni prvak v vaterpolu

Za Italijane je to četrti naslov najboljših na svetu, prvič so bili prvaki leta 1978 v Zahodni Nemčiji, nazadnje pa leta 2011, ko je bilo prvenstvo v Šanghaju. Vmes so naslov najboljših na svetu osvojili še leta 1994. Poleg tega imajo s svetovnih prvenstev še dve srebrni (1986, 2003) in eno bronasto odličje (1975).

Italijani so bili v napadu zelo razpoloženi, med strelce se je vpisalo kar osem vaterpolistov, po dvakrat sta zadela Vincenzo Dolce in Stefano Luongo, po enkrat pa Francesco Di Fulvio, Pietro Figlioli, Vincenzo Renzuto, Gonzalo Echenique, Michael Bodegas in Matteo Aicardi.

V španski reprezentanci so se med strelce vpisali trije vaterpolisti, po dvakrat sta zadela Felipe Perrone in Blai Mallarach, en zadetek pa je dodal Alberto Munarriz.

Španci ostajajo pri dveh naslovih iz let 1998 in 2001, še četrtič pa so v finalu morali priznati premoč nasprotni ekipi. Nazadnje jih je v finalu 2009 premagala srbska izbrana vrsta. Pred tem so osvojili srebrno odličje v letih 1991, 1994 in 2009. Enkrat so bili na prvenstvu tretji (2007).

Foto: Reuters

Ob tem kaže omeniti, da sta se tekmeca pomerila tudi v finalu leta 1994. Tedaj je Italija slavila z identičnim izidom 10:5.

Hrvaška je bila v tekmi za tretje mesto boljša od Madžarske z 10:7 (2:1, 2:2, 2:2, 4:2). Najboljši strelec je bil Maro Joković, ki je dosegel kar šest golov. Po en gol so prispevali Luka Lončar, Lovre Miloš, Anđelo Šetka in Hrvoje Benić. Pri Madžarih sta Krizstian Manhercz in Balazs Harai dosegla po dva, Daniel Angyal, Gergo Zalanki in Marton Vamos pa po en gol.

Hrvaška, nosilka zlatega odličja z olimpijskih iger v Londonu 2012 in srebrnega iz Atlante 1996 in Ria de Janeira 2016, je osvojila sedmo kolajno na svetovnih prvenstvih. V Melbournu 2007 in Budimpešti 2017 je bila zlata, v Kazanu 2015 srebrna, v Rimu 2009, Šanghaju 2011, Barceloni 2013 in letos v Gwangjuju pa bronasta.

Srbija je v današnjem obračunu za peto mesto premagala Avstralijo s 13:9 (6:1, 3:2, 1:2, 3:4), Grčija pa v tekmi za sedmo mesto Nemčijo z 11:6 (1:2, 3:2, 2:0, 5:2).