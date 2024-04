Isak Žvegelj zmagal na generalki pred kvalifikacijami za OI

Slovenski veslač Isak Žvegelj je v nedeljo na regati v zagrebškem Jarunu dosegel zmago v skifu in s tem uspešno opravil generalko pred prvimi kvalifikacijami za olimpijske igre, ki bodo konec meseca v Szegedu na Madžarskem.

V velikem finalu zagrebške regate sta nastopila oba najboljša slovenska skifista, Ljubljančan Filip Matej Pfeifer je osvojil šesto mesto. Na sobotni tekmi je bil v finalu le Isak Žvegelj in zasedel peto mesto.

V Szegedu bo slovenske barve branila tudi Nina Kostanjšek, ki se je v skifu predstavila v soboto in osvojila drugo mesto za Jovano Arsić iz Srbije. V nedeljo je Kostanjšek združila moči s Tržačanko Lisanno Bartolovich in se veselila zmage v dvojnem dvojcu.

Mariborska veslača Jakob Brglez in Arne Završnik sta v soboto prepričljivo zmagala v konkurenci dvojcev brez krmarja med mlajšimi člani, v nedeljo sta bila v članski konkurenci tretja. Med mlajšimi članicami sta se v skifu predstavili tudi sestri Ruby in Amber Čop ter osvojili četrto in šesto mesto.

V konkurenci mladink je prve tri čolne ločila slaba sekunda. Zmagala je Mariborčanka Lara Čas pred italijansko predstavnico, sicer evropsko in svetovno mladinsko prvakinjo Noemi De Vincenzi, tretja je bila Hana Indihar. V nedeljo sta Slovenki skupaj nastopili med dvojnimi dvojci in zmagali.

Mladinec Alen Mraz je premagal vse slovenske mladinske konkurente v enojcu in se slovenskemu selektorju Janu Ilarju predstavil v dobri luči.

